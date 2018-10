"Nous assumons" la hausse du prix des carburants, dit Gérald Darmanin

"On ne peut pas à la fois regretter le départ de Nicolas Hulot et pester contre l'augmentation du prix du diesel", explique le ministre des Comptes publics dans une interview au "JDD".

Gérald Darmanin dans le JDD, Bruno Le Maire dans Le Parisien... Bercy est en mode opération communication, dimanche 28 octobre. Objectif : rassurer sur les mesures du gouvernement, alors que la grogne monte notamment contre la hausse du prix des carburants.

En augmentant la fiscalité sur les carburants, "nous choisissons de taxer la pollution et les produits nocifs plutôt que les travailleurs et l'entreprise", explique Gérald Darmanin dans le JDD. "Nous assumons une politique qui est conçue pour réduire le réchauffement climatique et les morts prématurés liés à la pollution de l'air et au atbagisme", poursuit le ministre des Comptes Publics.

Son collègue de Bercy ne dit pas autre dans les colonnes du Parisien. Il n'y aura pas de "retour en arrière", confirme Bruno Le Maire. Le ministre de l'Economie assure : "Nous ne changerons pas de cap". Quant au chèque carburant que certains voudraient voir arriver, pas question dit le patron de Bercy. "C’est une solution à court terme qui contribuerait au réchauffement climatique !"