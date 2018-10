CARTE. Prix des carburants : quelle est la station-service qui vend l'essence et le diesel les moins chers près de chez vous ?

D'après les calculs de franceinfo, pour un véhicule avec un réservoir de cinquante litres, un plein peut coûter 25 euros de plus s'il est fait dans une station où les tarifs sont les plus élevés.

"Je connais la moins chère." Quand il s'agit des prix à la pompe, chacun a son astuce pour réduire la facture. Et celle-ci est de plus en plus salée pour les automobilistes, qui ont même lancé une pétition pour protester contre la hausse des tarifs des carburants. Pour la première fois, le gazole, utilisé pour les véhicules diesel, est plus cher que l'essence.

Alors, où faire son plein pour dépenser moins ? Franceinfo a utilisé les données recensées par le site officiel www.prix-carburants.gouv.fr, qui répertorie le prix des différents carburants dans toutes les stations de France métropolitaine depuis le début de l'année. Pour s'éloigner des fluctuations épisodiques, nous avons calculé le prix moyen des quatre carburants les plus utilisés – gazole, SP98, SP95 et SP95-E10 – depuis le début de l'année 2018 pour chacune des stations référencées.

Nous avons ensuite comparé le prix moyen dans une station à celui obtenu à l'échelle du département afin de vous permettre de réaliser des comparaisons valables près de chez vous. Nous avons ainsi classé les stations en trois catégories : celles où le prix moyen du carburant est inférieur à la moyenne du département, celles où il est égal et celles où il est supérieur. Dans chaque département, la station la moins chère est symbolisée par un gros point vert, la plus chère par un gros point rouge.

LE SANS-PLOMB 98

Prix moyen dans les 7 814 stations mesurées : 1,586 euro

La station la moins chère de France, en moyenne depuis le début de l'année, est située à Parempuyre (Gironde), au 20 avenue Philippe et Hubert Dassier, avec un prix moyen mesuré à 1,488 euro.

La station la plus chère de France, en moyenne depuis le début de l'année, est située à Paris, au 69 avenue Kléber, dans le 16e arrondissement, avec un prix moyen mesuré à 1,98 euro.

Prix moyen du Sans Plomb 98 Inférieur au prix moyen dans le département

Supérieur au prix moyen dans le département

Dans la moyenne du département

Source : www.prix-carburants.gouv.fr

LE SANS-PLOMB 95

Prix moyen dans les 5 254 stations mesurées : 1,536 euro

La station la moins chère de France, en moyenne depuis le début de l'année, est située à Saint-Denis-en-Val (Loiret), rue du Chalet, avec un prix moyen mesuré à 1,424 euro.

La station la plus chère de France, en moyenne depuis le début de l'année, est située sur l'Ile-d'Yeu (Vendée), au 9 rue Neptune, avec un prix moyen mesuré à 2,016 euros.

Prix moyen du Sans Plomb 95 Inférieur au prix moyen dans le département

Supérieur au prix moyen dans le département

Dans la moyenne du département

LE GAZOLE

Prix moyen dans les 9 537 stations mesurées : 1,452 euro

La station la moins chère de France, en moyenne depuis le début de l'année, est située à Voglans (Savoie), route de l'aéroport, avec un prix moyen mesuré à 1,358 euro.

La station la plus chère de France, en moyenne depuis le début de l'année, est située sur l'Ile-d'Yeu (Vendée), au 9 rue Neptune, avec un prix moyen mesuré à 1,904 euro.

Prix moyen du gazole Inférieur au prix moyen dans le département

Supérieur au prix moyen dans le département

Dans la moyenne du département

Le SANS-PLOMB 95-E10

Prix moyen dans les 6 064 stations mesurées : 1,504 euro

La station la moins chère de France, en moyenne depuis le début de l'année, est située à Royan (Charente-Maritime), rue Laurent-Antoine de Lavoisier, avec un prix moyen mesuré à 1,401 euro.

La station la plus chère de France, en moyenne depuis le début de l'année, est située à Paris, au 26 avenue Paul Doumer, dans le 16e arrondissement, avec un prix moyen mesuré à 1,784 euro.