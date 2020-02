"Américanisation de la vie politique", "nausée"... La classe politique s'indigne de la diffusion des vidéos attribuées à Benjamin Griveaux

Le candidat LREM à la mairie de Paris a jeté l'éponge vendredi.

Les réactions politiques sont nombreuses après la décision de Benjamin Griveaux de se retirer de la course à la mairie de Paris. Le candidat La République en marche a pris sa décision après la diffusion sur internet de vidéos à caractère sexuel et de captures écran de conversations personnelles qui lui sont attribuées sans être authentifiées.

La France insoumise : une "américanisation de la vie politique"

Le député La France insoumise (LFI) de Seine-Saint-Denis Alexis Corbière a évoqué sur franceinfo "cette espèce de morale et cette américanisation de la vie politique, où les gens vont s'excuser parce qu'ils ont des amants, des maîtresses, etc.".

"De ce que je sais à ce stade, mais je suis prudent comme tout le monde, c'est qu'il n'y a rien d'illégal. Et moi je n'aime pas qu'on mélange la vie politique et la vie intime (…) Je n'aime pas, parce qu'on ne parle plus du fond. J'aimerais que cette information ne sature par l'espace médiatique. Il faut parler des sujets sérieux", a souligné Alexis Corbière.

De son côté, Jean-Luc Mélenchon a mis en garde ses sympathisants. "Insoumis, ne participez d'aucune façon au règlement de compte dont Benjamin Griveaux fait l'objet", a tweeté le leader de La France insoumise. "La publication d'images intimes pour détruire un adversaire est odieuse. Refusons le naufrage voyeuriste de la vie publique du pays. Non, tous les coups ne sont pas permis", a-t-il ajouté.

Le Rassemblement national : "Le respect de la vie privée doit être quelque chose d'intangible"

"On ne cherche pas à élire un curé, on cherche à élire un homme politique qui a un projet pour une ville", a estimé pour sa part sur franceinfo le porte-parole du Rassemblement national (RN) Sébastien Chenu.

"Le respect de la vie privée doit être quelque chose d'intangible dans notre démocratie", a ajouté le porte-parole du RN. "On ne cherche pas à élire un saint, on cherche à élire un maire de Paris. Que Benjamin Griveaux ait la vie privée qu'il veut, tout cela ne me regarde pas. Je n'ai aucun jugement moral sur Benjamin Griveaux, je combats un homme politique."

"Il se trouve que, moi, je combats Benjamin Griveaux parce que je pense que son projet était néfaste pour Paris. De voir ainsi balancés des éléments de sa vie privée, entre adultes consentants visiblement, me donne la nausée. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de faire ? Cela devrait révolter l'ensemble de nos concitoyens", a estimé Sébastien Chenu.

Europe Écologie-les Verts : "Rien ne justifie la jubilation crasse de l’humiliation publique"

"La politique, ce n’est pas cela. Personne ne mérite de voir son intimité livrée aux yeux du monde", a réagi sur Twitter l'eurodéputé Europe Écologie-Les Verts, David Cormand. "Rien ne justifie la jubilation crasse de l’humiliation publique. L’inhumanité et la brutalisation des débats ne sont pas une fatalité. Nous méritons toutes et tous mieux", a-t-il ajouté.

Les Républicains : "Un spectacle bestial"

"J'ai depuis ce matin un sentiment très simple, c'est celui d'avoir la gerbe, j'ai la nausée", a affirmé sur franceinfo Aurélien Pradié, député Les Républicains (LR) du Lot et secrétaire général du parti.

"Je pense qu'on ne fait pas de la politique pour se comporter comme des animaux et qu'en l'occurrence, le spectacle auquel on assiste ce matin est un spectacle bestial, animal, qui n'a rien à voir ni avec la politique, ni avec la démocratie, ni avec l'idée qu'on peut se faire de la vie en société", a-t-il ajouté.

Parti communiste : "D'ignobles personnages"

"La politique, c'est du débat, ce sont des idées que l'on combat ou que l'on défend, mais ce n'est pas ça. Ceux qui participent à cette opération sont d'ignobles personnages", a tweeté le secrétaire national du Parti communiste français (PCF), Fabien Roussel.

Les candidats à la mairie de Paris "prennent acte" de la décision

La maire socialiste de Paris Anne Hidalgo a appelé "au respect de la vie privée et des personnes". "Je prends acte" du retrait de Benjamin Griveaux, a écrit la candidate (et donc adversaire de Benjamin Griveaux jusqu'à son retrait), estimant que "les Parisiennes et les Parisiens méritent un débat digne".

"J’adresse à Benjamin Griveaux, ainsi qu’à sa famille, mon soutien plein et entier dans cette épreuve", a par ailleurs réagi Cédric Villani. "Je prends acte de sa décision difficile. L’attaque indigne qu’il subit est une menace grave pour notre démocratie."