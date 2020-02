DIRECT. Retrait de Benjamin Griveaux : Cédric Villani lui adresse son "soutien plein et entier", Anne Hidalgo appelle "au respect de la vie privée"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #GRIVEAUX

: "Benjamin [Griveaux] a pris sa décision seul. C'est la décision d'un homme libre, c'est sa décision", a déclaré la députée LREM de Paris Olivia Grégoire, interrogée devant le siège de campagne de Benjamin Griveaux. "La République en marche est forte, la République en marche est là, nous ne lâcherons pas Paris", a-t-elle ajouté.

: "Ce n'est pas un moment facile de la campagne. Je ne peux m'exprimer sur la succession. Chacun s'exprimera officiellement en temps voulu pour vous dire ce que le collectif décidera", a déclaré Marlène Schiappa peu après la déclaration de Benjamin Griveaux. A la question "Vous pouvez encore gagner Paris ?", la secrétaire d'Etat s'est contentée de répondre : "Nous verrons."

: Cédric Villani, candidat à la mairie de Paris, dénonce une "menace grave pour notre démocratie".

: Les premières réactions politiques fleurissent sur les réseaux sociaux, dénonçant pour l'instant majoritairement la publication de ces vidéos.

: Piotr Pavlenski, un artiste russe réfugié en France, affirme être à l'origine de la diffusion des messages et des vidéos. Il assume son acte et a assuré à Libération vouloir "dénoncer l’hypocrisie" de l’ex-porte-parole du gouvernement. "[Il] veut être le chef de la ville et il ment aux électeurs", a-t-il déclaré à Libération.

•Benjamin Griveaux retire sa candidature à la mairie de Paris après la diffusion de deux vidéos à caractère sexuel et de messages intimes non authentifiés.





: Hier soir en effet, un site internet a publié des messages privés ainsi que deux vidéos à caractère sexuel en les attribuant à Benjamin Griveaux. Ces vidéos n'ont pas été authentifiées et n'ont pas été confirmées par l'ex-candidat, qui les qualifie "d'attaques ignobles". Elles ont largement été relayées sur les réseaux sociaux.

: Voici la déclaration de retrait de candidature de Benjamin Griveaux :







: "Je connaissais la dureté de la vie politique, depuis plus d'un an nous avons subi des propos diffamatoires, des mensonges, des attaques anonymes, la révélation de conversations privées dérobées et des menaces de mort. Ce torrent de boue m'a affecté, mais il a surtout fait du mal à ceux que j'aime."







: "Un site internet et des réseaux sociaux ont relayé des attaques ignobles mettant en cause ma vie privée. Ma famille ne mérite pas cela, personne ne devrait jamais subir une telle violence. En ce qui me concerne je ne souhaite pas nous exposer davantage ma famille et moi, quand tous les coups sont désormais permis. Cela va trop loin."



