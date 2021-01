Webb Lake, un village américain à mille lieues de Washington

Ils ne trinquent pas à la victoire du président mais à une bonne journée de pêche. Dans le Wisconsin, ces républicains font ce que les pionniers de l'État font depuis 200 ans : ils creusent des trous dans le lac gelé et attrapent des poissons. À la question : "Vous avez l'impression que les gens pensent à vous à Washington ?", la réponse est "non", réplique Jason Atter, habitant de Webb Lake, tout sourire. "Jamais ils ne viennent nous voir", déplore-t-il. Ici, les locaux veulent le moins de contacts possibles avec l'administration centrale. Le maire du village de 500 habitants compte sur lui-même et sur la solidarité des habitants. Après une tempête en 2011, les habitants se "sont mis au boulot", explique-il.

Défenseurs des armes

Dans sa maison construite avec du bois issu des 44 000 hectares des forêts environnantes, il se dit fier de ce que le village a réussi à construire. Il détient aussi plusieurs armes à feu. "Je ne pense pas qu'il y a des détraqués dans le coin, il y a beaucoup de chasseurs", explique le maire. Ils possèdent aussi un immense terrain de camping autour du lac, avec 135 emplacements désormais. Sur le plan économique, ils craignent l'arrivée de Joe Biden. Ils veulent surtout qu'on les laisse tranquille et "faire tourner leur entreprise".