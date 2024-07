Présidentielle américaine 2024 : Kamala Harris promet de ne pas "rester silencieuse" sur la situation à Gaza après avoir rencontré Benyamin Nétanyahou

La vice-présidente a demandé jeudi au Premier ministre israélien de conclure un accord de cessez-le-feu et a appelé à la création d'un Etat palestinien.

Un changement à venir dans la politique américaine à l'égard de Gaza ? Kamala Harris a promis de ne pas rester "silencieuse" face aux souffrances des civils, jeudi 25 juillet, en insistant sur la nécessité de conclure un accord de paix sans tarder. Loin des habitudes du président sortant Joe Biden, qui privilégie avec Israël les pressions en coulisses, la vice-présidente a déclaré, après avoir rencontré Benyamin Nétanyahou, qu'il était temps de mettre un terme à la guerre "dévastatrice" au Proche-Orient.

"Ce qui s'est passé à Gaza au cours des neuf derniers mois est dévastateur", a-t-elle déclaré, évoquant les "enfants morts" et les "personnes désespérées et affamées fuyant pour se mettre à l'abri". "Nous ne pouvons pas détourner le regard de ces tragédies. Nous ne pouvons pas nous permettre de devenir insensibles à la souffrance et je ne resterai pas silencieuse", a-t-elle ajouté devant la presse.

Joe Biden appelle Benyamin Nétanyahou à "finaliser" l'accord de cessez-le-feu

L'ex-sénatrice, engagée dans la course à la Maison Blanche après le retrait de Joe Biden, a expliqué avoir insisté auprès du Premier ministre israélien sur la situation désastreuse à Gaza lors d'une rencontre qualifiée de "franche". Elle lui a demandé de conclure un accord de cessez-le-feu et de libération des otages avec le Hamas. Kamala Harris a aussi appelé à la création d'un Etat palestinien, à laquelle s'oppose le Premier ministre israélien. "Il n'y aura pas de trêve, madame la candidate", lui a rétorqué vendredi matin sur X le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir.

Le discours de Kamala Harris tranche avec l'image de grande cordialité affichée par Joe Biden et Benyamin Nétanyahou plus tôt dans la journée de jeudi, même si les deux hommes entretiennent des relations notoirement compliquées. Le président américain a d'ailleurs lui aussi appelé Benjamin Nétanyahou à "finaliser" l'accord de cessez-le-feu pour permettre de "ramener les otages chez eux" et de "mettre durablement un terme à la guerre".