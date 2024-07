Joe Biden annonce renoncer à se présenter à l'élection présidentielle américaine de 2024 et soutient Kamala Harris pour "battre Trump"

Une annonce choc survenant à moins de quatre mois du scrutin et après des semaines de remise en question de sa condition physique et mentale.

Le président américain Joe Biden renonce à se présenter à l'élection de 2024, écrit-il dans un communiqué dimanche 21 juillet. "Ça a été le plus grand honneur de ma vie de vous servir en tant que président", peut-on lire dans le texte publié sur X. "Je pense qu'il est dans l'intérêt de mon parti et du pays que je me retire et que je me concentre uniquement sur l'exercice de mes fonctions de président jusqu'à la fin de mon mandat", complète-t-il.

"Aujourd'hui, je veux apporter mon soutien total et mon appui à Kamala [Harris] pour être la candidate de notre parti cette année. Démocrates, il est temps de se rassembler et de battre Trump", a-t-il ajouté sur X. Il s'agirait d'un choix naturel, mais pas automatique : le dernier mot revient aux délégués du Parti démocrate, 3 900 personnes aux profils très variés et pour la plupart complètement inconnues du grand public.

Une pression de son camp depuis plusieurs semaines

L'annonce choc survient à moins de quatre mois du scrutin et après des semaines de remise en question de sa condition physique et mentale. Ces dernières semaines, plus de 30 élus démocrates ont demandé au président sortant de laisser la place à un ou une candidate plus jeune. Une hémorragie qui s'est amplifiée après le débat du 27 juin, où il a paru très diminué physiquement face à Donald Trump, cherchant ses mots, ne terminant pas ses phrases et affichant un visage parfois hagard.

Le démocrate de 81 ans rejoint ainsi le club très restreint des présidents américains sortants ayant jeté l'éponge alors qu'ils briguaient un second mandat. Mais il est le premier à le faire aussi tard dans la campagne, la plongeant dans l'inconnu. Le seul, aussi, à devoir abandonner en raison d'interrogations sur son acuité mentale.