Direct Guerre Israël-Hamas : le bureau de Benyamin Nétanyahou dément la présence du Premier ministre au Congrès américain le 13 juin

Benyamin Nétanyahou ne prononcera pas de discours au Congrès américain le 13 juin. Le bureau du Premier ministre israélien a déclaré, mardi 4 juin, à des médias israéliens que la date de son déplacement n'avait "pas été finalisée". Pourtant, les médias américains Punchbowl News et Politico avaient rapporté lundi que le chef du gouvernement israélien prononcerait un discours devant des élus du Congrès le 13 juin. Les équipes du Premier ministre ont précisé que cette date interfèrait avec des fêtes juives. Suivez notre direct.

Les Etats-Unis souhaitent que le Conseil de sécurité de l'ONU soutienne le plan de trêve. Washington a annoncé lundi un projet de résolution pour soutenir l'accord de cessez-le-feu à Gaza présenté par le président Joe Biden et appeler le Hamas à l'accepter. "De nombreux dirigeants et gouvernements, y compris dans la région, ont appuyé ce plan et nous appelons le Conseil de sécurité à se joindre à eux pour appeler à la mise en œuvre de ce plan sans délai et sans nouvelles conditions", a déclaré l'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, dans un communiqué.

L'armée israélienne a annoncé la mort de quatre otages à Gaza. L'armée a "informé les familles de Chaïm Peri, Yoram Metzger, Amiram Cooper et Nadav Popplewell" de la mort de ces otages, enlevés lors de l'attaque du Hamas du 7 octobre. Trois de ces otages annoncés morts ce lundi étaient originaires du Kibboutz de Nir Oz. "La peine immense qui accompagne cette nouvelle douloureuse devrait secouer tout citoyen de l'Etat d'Israël et conduire tout dirigeant à une profonde introspection", a réagi le Forum des familles d'otages dans un communiqué.