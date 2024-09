Présidentielle américaine : "L’électorat de Donald Trump est complètement mobilisé", assure Jean-Claude Beaujour, avocat et spécialiste des États-Unis

Alors que le scrutin du 5 novembre s'annonce particulièrement serré, Donald Trump tente depuis plusieurs mois de remobiliser son électorat.

Dans moins de deux mois, le 5 novembre, les Américains sont appelés aux urnes pour élire leur prochain président. Ce sera un ex-président, Donald Trump, ou une vice-présidente, Kamala Harris. "Les démocrates sont arrivés au pouvoir en 2008 avec pour mission de ramener les soldats à la maison. On n’est plus dans l’Amérique qui est le gendarme du monde. Certes il faut assurer la liberté. Dans l’équipe de Kamala Harris, ils ont cette philosophie d’avoir des valeurs à partager. Pour autant, ils n’ont pas vocation à être le gendarme de tous les jours", explique Jean-Claude Beaujour, avocat et spécialiste des États-Unis.

"Une relation de vénération"

Si le républicain Donald Trump entend briguer un second mandat à la Maison Blanche, la tâche devrait être ardue face à la concurrence que lui impose Kamala Harris. "L’électorat de Donald Trump est complètement mobilisé et est dans une relation de vénération. Les indécis prendront leur décision sur la politique économique, sur la réalité du quotidien et sur la capacité à prévenir tout conflit international", ajoute-t-il.