Présidentielle américaine : "C'est le vote de la dernière chance" pour Donald Trump, affirme Amélie Lebreton, spécialiste en communication politique

Après trois candidatures à la présidentielle, Donald Trump affirme qu’il ne se représentera pas en 2028 s’il perd les élections de novembre prochain face à Kamala Harris.

Le candidat républicain à la Maison Blanche, Donald Trump a laissé entendre qu’il vivait sa dernière campagne, à 78 ans. Lors d’une interview à l’émission Full Measure, il lui a été demandé s’il envisageait de se représenter en 2028, en cas de défaite en novembre prochain face à Kamala Harris. "Non, je ne m’y vois pas, je ne m’y vois pas", a-t-il répondu. "Cet argument de dire 'dans quatre ans, je ne serais plus là' permet à des militants et à des ambassadeurs d’aller frapper à certaines portes en disant 'regarder on n’a plus que quatre ans pour agir', car tout le monde dit que c’est la campagne du siècle", explique Amélie Lebreton, spécialiste en communication politique.

Une course très serrée

Depuis le retrait de la course du président Joe Biden, l’issue de la présidentielle est plus indécise que jamais. Donald Trump et Kamala Harris sont au coude-à-coude dans plusieurs des Etats où tout va probablement se jouer. "Ça donne du grain à moudre à ceux qui disent qu’il faut voter pour Donald Trump parce qu’après c’est fini. C’est le vote de la dernière chance", ajoute la spécialiste en communication politique.