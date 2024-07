Présidentielle américaine : jusqu’à quand Joe Biden pourrait-il retirer sa candidature ?

Joe Biden sera-t-il bien le candidat démocrate face à Donald Trump pour l'élection présidentielle du 5 novembre ? Après une série d'appels au retrait dans les rangs démocrates, un autre visage influent du parti, le représentant de Californie Adam Schiff, a pressé à son tour le président américain de "passer le flambeau", mercredi 17 juillet. Ce même jour, une enquête menée par Associated Press avec le centre NORC de l'université de Chicago a révélé que 65% des démocrates sondés partageaient son souhait.

A ce stade, Joe Biden maintient qu'il est parfaitement apte à être candidat, malgré une performance manquée face à son rival populiste et conservateur lors d'un débat télévisé fin juin. Le dirigeant démocrate a néanmoins montré un début d'ouverture, mardi, à l'éventualité d'un retrait en cas de problème "médical". "Si quelqu'un, des médecins venaient me voir et me disaient : 'vous avez tel problème'", il pourrait se résoudre à jeter l'éponge, a-t-il précisé à BET News. Jusqu'à quand le candidat de 81 ans pourrait-il vraiment décider de se retirer, alors que le scrutin est fixé au 5 novembre ?

Un vote anticipé annoncé début août

La convention démocrate, organisée du 19 au 22 août à Chicago, est une date clé pour les démocrates : c'est à ce moment-là que Joe Biden (avec la vice-présidente Kamala Harris comme colistière) doit officiellement être désigné comme candidat du parti. Néanmoins, un autre problème se pose avant cette échéance : dans l'Etat de l'Ohio, toute candidature à la présidentielle doit être certifiée 90 jours avant l'élection, soit le 7 août, rappelle le New York Times.

Pour s'assurer que Joe Biden figure sur les bulletins de vote dans cet Etat, plusieurs figures du Parti démocrate ont annoncé un vote anticipé pour confirmer, avant la convention, la candidature officielle du président sortant. Les modalités restent à préciser, mais le gouverneur démocrate du Minnesota, Tim Walz, a déclaré à des journalistes que ce scrutin se tiendrait entre le 1er et le 7 août.

La date limite du 7 août fixée dans l'Ohio a finalement été prolongée, mais des démocrates préfèrent maintenir un vote anticipé, par méfiance à l'égard des autorités républicaines de l'Etat, rapporte NBC News. Le début du mois d'août apparaît donc comme une échéance majeure pour un hypothétique retrait de la candidature de Joe Biden. Des démocrates critiquent d'ailleurs l'accélération de sa nomination, à un mois de la convention.

"Il devrait le faire le plus tôt possible"

Le temps presse. "Je pense que s'il était enclin à se retirer, il devrait le faire le plus tôt possible avant la convention, afin que le parti puisse déterminer qui veut se présenter", commente auprès de Politico Elaine Kamarck, chercheuse au centre de réflexion Brookings et membre du comité national démocrate depuis 1997.

L'équation s'annoncera bien plus complexe après la fin de la convention démocrate, le 22 août. Dans l'éventualité où Joe Biden déciderait de se retirer après sa nomination, "le président du Parti démocrate convoquerait le comité national démocrate", explique encore Elaine Kamarck. Les quelque 400 membres de cette instance voteraient alors pour un nouveau ou une nouvelle candidate. "Cela donnerait-il lieu à de nombreuses tractations politiques ? Probablement. Ou peut-être qu'ils diraient simplement : 'Il est plus facile et plus sûr de nommer la vice-présidente'", Kamala Harris, poursuit la chercheuse.

D'un Etat à l'autre, des dates limites différentes

Une telle situation après la convention serait "délicate", estime auprès de Votebeat Richard Hasen, professeur de droit à l'université de Californie à Los Angeles. À cela s'ajoutent les dates limites d'inscription des candidats sur les bulletins de vote à l'approche de l'élection, qui varient d'un Etat à l'autre.

En Arizona, par exemple, une nouvelle candidature pourrait être acceptée avant le 30 août, selon le porte-parole du secrétaire d'Etat. Néanmoins, à l'intérieur même de cet Etat du Sud-Ouest, certains comtés ont fixé leur propre date limite, à l'image du comté de Maricopa, où l'échéance sera le 22 août. En Pennsylvanie, toujours selon Votebeat, les comtés doivent recevoir les noms des candidats avant le 27 août. Pour le Wisconsin, les certifications doivent avoir lieu avant le 3 septembre.