Présidentielle américaine : Joe Biden affirme qu'il réévaluerait sa candidature si on lui diagnostiquait un problème "médical"

Assailli de questions sur son acuité mentale, Joe Biden a affirmé qu'il réévaluerait sa candidature si on lui diagnostiquait un problème médical. C'est la première fois qu'il entrouvre la porte à l'idée d'abandonner sa campagne. "Si j'avais un problème médical qui apparaissait, si quelqu'un, des médecins venaient me voir et me disaient : 'vous avez tel problème'", a-t-il répondu, interrogé par le média BET, mardi 16 juillet, sur ce qui pourrait le faire réfléchir à jeter l'éponge. Le candidat démocrate joue sa survie politique depuis sa performance désastreuse lors de son débat avec Donald Trump, qui a suscité une vague d'interrogations sur ses dispositions physiques et mentales.

Un élu de Californie, Adam Schiff, l'a par ailleurs appelé mercredi à retirer sa candidature. Il devient ainsi l'élu démocrate le plus haut placé à faire publiquement cette demande à la suite du débat. Joe Biden "a été l'un des présidents les plus importants de l'histoire de notre pays, et les services qu'il a rendus tout au long de sa vie en tant que sénateur, vice-président et, aujourd'hui, président, ont fait que notre pays est devenu meilleur", a-t-il affirmé dans un communiqué au Los Angeles Times.

"Mais notre nation est à la croisée des chemins", a-t-il ajouté. "Une deuxième présidence Trump saperait les fondements mêmes de notre démocratie, et j'ai de sérieuses inquiétudes quant à la capacité du président à vaincre Donald Trump en novembre", a-t-il ajouté. D'après le communiqué, Adam Schiff dit que "le choix de se retirer de la campagne appartient à Joe Biden", mais l'élu estime qu'il est temps pour le président de 81 ans de "passer le flambeau".

Les appels au retrait adressés à Joe Biden avaient été mis en sourdine après les tirs contre Donald Trump. Le communiqué d'Adam Schiff met, en outre, fin à cet interlude. Une vingtaine d'élus de la Chambre et un sénateur ont jusqu'ici pressé Joe Biden de jeter l'éponge.