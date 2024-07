États-Unis : le président Joe Biden testé positif au Covid-19

Le président américain Joe Biden a été testé positif au Covid-19 alors qu'il était en campagne dans le Nevada, mercredi 17 juillet. De quoi susciter de nouvelles inquiétudes sur son état de santé, alors qu'il doit encore être investi par le Parti démocrate comme candidat à sa réélection.

À Las Vegas (Nevada, États-Unis), mercredi 17 juillet, le président américain a levé le pouce en l'air pour affirmer qu'il va bien. Alors qu'il était en campagne dans le Nevada, Joe Biden a été testé positif au Covid-19. De quoi susciter de nouvelles inquiétudes sur son état de santé. Interrogé sur ce qui pourrait le faire réfléchir à jeter l'éponge dans la course à l'investiture, le président-candidat de 81 ans répond : "Si j'avais un problème médical qui apparaissait. Si quelqu'un, des médecins, venaient me voir et me disaient : 'Vous avez tel problème.'"

Une opportunité pour les partisans de Donald Trump

Un Joe Biden de plus en plus affaibli, qui constitue une opportunité en or pour les partisans de Donald Trump, qui pointent une nouvelle fois les capacités physiques et mentales du rival de leur mentor. Dans ce contexte de tensions, des responsables démocrates ont annoncé vouloir accélérer le processus de nomination de Joe Biden avant le 19 août, date de la convention du Parti démocrate.