Etats-Unis : duel entre Sanders et Biden, entrée en lice ratée pour Bloomberg, déception pour Warren... On vous résume les résultats du "Super Tuesday"

Quatorze Etats américains ont voté mardi pour désigner le candidat démocrate à la présidentielle.

C'était la soirée électorale décisive pour les démocrates. Les Américains ont voté dans 14 Etats, mardi 3 mars, pour désigner l'adversaire de Donald Trump à la présidentielle. Le "Super Tuesday" a transformé le marathon des primaires démocrates en duel entre Joe Biden et Bernie Sanders, qui ont largement devancé les trois autres candidats lors de ce premier test d'envergure nationale. Franceinfo vous résume les principaux enseignements de cette soirée cruciale de vote.

Joe Biden fait une remontée spectaculaire

Certains voyaient sa campagne presque enterrée, mais Joe Biden a effectué un retour en force dans la course à l'investiture démocrate, mardi 3 mars. Fort d'une large victoire en Caroline du Sud et du ralliement de deux anciens rivaux centristes, l'ancien vice-président de Barack Obama a remporté les primaires dans neuf Etats : Alabama, Arkansas, Caroline du Nord, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Tennessee, Texas, Virginie.

Le modéré de 77 ans a notamment bénéficié d'une forte participation des Afro-Américains, qui représentent une part importante de l'électorat dans les Etats du Sud. Il a aussi réussi à s'imposer sur les terres de la progressiste Elizabeth Warren, sénatrice du Massachusetts, ainsi que dans le Minnesota. Le Washington Post* attribue cette dernière victoire, inattendue, au ralliement de dernière minute de la sénatrice de l'Etat, Amy Klobuchar.

"Il est encore tôt, mais les choses ont l'air terriblement, terriblement bien parties, s'est félicité Joe Biden lors d'un meeting à Los Angeles, en Californie. C'est une bonne soirée et elle a l'air de devenir encore meilleure. On ne l'appelle pas le 'Super mardi' sans raison !"

Bernie Sanders s'impose en Californie

C'est une petite consolation pour Bernie Sanders : selon les projections de l'agence Associated Press, le sénateur du Vermont s'est imposé dans quatre Etats sur 14, dont la Californie. Cet Etat progressiste est crucial dans la course à l'investiture démocrate car il offre le plus grand nombre de délégués (415).

Mais "Bernie", qui abordait le "Super Tuesday" en position de favori, risque d'être devancé au décompte des délégués lorsque les résultats définitifs seront publiés. S'il a remporté l'adhésion de l'électorat hispanique, son incapacité à mobiliser les Afro-Américains lui a coûté tous les Etats du Sud. Il s'engage donc désormais dans un duel avec Joe Biden pour obtenir l'investiture à l'issue de la saison des primaires, prévue le 6 juin.



La politique ce n’est pas l’arithmétique, c’est de la dynamique.



L’arithmétique favorisait Sanders : sondages, donations, dépenses pubs, militants sur le terrain, etc



Mais la dynamique était côté Biden, grâce au soutien des Noirs qui a convaincu les centristes de se rallier pic.twitter.com/ueIiPz0obc — Philippe Corbé (@PhilippeCorbe) March 4, 2020

Lors d'un meeting à Essex Junction, dans son fief du Vermont, Bernie Sanders est toutefois resté combatif. "Je vous le dis avec une confiance absolue : nous allons emporter la primaire démocrate et nous allons battre le président le plus dangereux de l'histoire de ce pays", a-t-il lancé devant une foule enthousiaste, multipliant les piques envers son rival sans jamais le nommer.

Michael Bloomberg rate son entrée dans la course

La stratégie de Michael Bloomberg n'a pas payé. Le milliardaire, qui s'est lancé très tardivement dans la course, a fait l'impasse sur les quatre premiers scrutins pour se concentrer sur le "Super Tuesday". Il espérait faire une entrée tonitruante dans les primaires, à grand renfort de clips de campagne et de dépenses sur sa fortune personnelle.

Mais il n'est pas parvenu à créer la surprise, se classant troisième ou quatrième dans tous les scrutins sauf les caucus des Samoa Américaines. Il a notamment obtenu moins de 10% dans l'Etat emblématique de la Virginie, où il avait lourdement investi, selon les estimations du New York Times* portant sur 99% des bureaux de vote.

"Ça ne se passe pas du tout comme prévu", a commenté un conseiller de Michael Bloomberg, interrogé par CNN*. S'il est certain d'obtenir des délégués, l'ancien maire de New York a déjà annoncé qu'il allait réévaluer sa campagne après ces résultats décevants.

Elizabeth Warren éliminée sur ses terres

L'autre grande perdante du "Super Tuesday" est Elizabeth Warren. La sénatrice progressiste a été battue sur ses terres et se classe troisième dans l'Etat du Massachusetts, selon les projections du New York Times*. C'est une défaite cruelle pour celle qui a passé plusieurs mois dans le top 3 des sondages, rappelle le quotidien américain.

"L'équipe d'Elizabeth Warren a voulu en faire, cet hiver, la 'candidate de l'unité' du parti, capable de faire le lien entre les ailes modérée et progressiste, rappelle le quotidien américain. Mais cela l'a laissée dans une sorte d'entre-deux, [l'empêchant] de devenir un premier choix pour les uns comme pour les autres." Elle n'a réussi à passer la barre des 15%, nécessaire pour obtenir des délégués, que dans cinq Etats du "Super Tuesday", selon les projections du Washington Post*. Elle avait également échoué à passer ce cap dans trois des quatre premiers scrutins.

* Tous les liens signalés par des astérisques sont en anglais.