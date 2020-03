DIRECT. Primaires démocrates aux Etats-Unis : Biden s'impose dans les Etats du Sud, Sanders remporte la Californie lors du "Super Tuesday"

Ce qu'il faut savoir

C'est le jour le plus important des primaires démocrates. Seize Etats et territoires américains votent, mardi 3 mars, lors du "Super Tuesday", pour désigner le candidat du parti à la présidentielle. Le modéré Joe Biden a marqué des points en remportant les primaires dans huit Etats, selon les résultats partiels communiqués par l'agence Associated Press (AP). Franceinfo vous fait vivre en direct ce temps fort des primaires.

Un "Super Tuesday" encore plus crucial. Quatorze Etats américains organisent des caucus et des primaires simultanément. L'enjeu est d'autant plus important cette année que la Californie, qui votait jusqu'ici plus tardivement, a avancé sa primaire au "Super Tuesday".

Joe Biden relancé. L'ancien vice-président a capitalisé sur son succès en Caroline du Sud, remportant les primaires dans huit Etats, selon AP. Il s'est notamment imposé dans les Etats du Sud ainsi que dans le Minnesota, Etat de la sénatrice Amy Klobuchar (qui a annoncé son ralliement à Biden lundi).

Bernie Sanders vainqueur en Californie. Le sénateur du Vermont a, de son côté, remporté les scrutins dans quatre Etats, dont la Californie, qui fournit le plus grand nombre de délégués, indique AP.