Primaires républicaines aux États-Unis : Donald Trump est "déjà favori pour l’investiture", estime un historien spécialiste du pays

Donald Trump a remporté la primaire républicaine dans le New Hampshire, face à Nikki Haley, mardi 23 janvier. Corentin Sellin, historien et spécialiste des Etats-Unis, est l’invité du 12/13 info à cette occasion, mercredi.

Donald Trump a remporté, mardi 23 janvier, la primaire républicaine dans l’État du New Hampshire aux États-Unis, battant ainsi sa rivale Nikki Haley. "Ce n’est pas une surprise au sens où il est déjà favori pour l’investiture, mais c’était l’État où Nikki Haley pouvait éventuellement l’emporter, car les électeurs sont plus diplômés, indépendants, c’est-à-dire non affiliés au parti républicain, donc pour elle, c’était un peu le jour où jamais", analyse Corentin Sellin, historien et spécialiste des États-Unis, mercredi dans le 12/13 info.



Joe Biden "est devenu clivant"

Donald Trump fait l’objet de quatre procès qui devraient avoir lieu au courant de l’année. Pourtant, "ça ne gêne pas, et plus d’un électeur sur deux qui a voté pour lui au New Hampshire affirme qu’il voterait tout de même pour lui s’il était condamné", expose l’historien. Du côté de Joe Biden, l'actuel président démocrate des États-Unis, "c’est le sortant, il est devenu clivant, (...) donc il est plus impopulaire qu’il y a quatre ans, et il y a le facteur de l’âge : il aura 82 ans cette année", indique Corentin Sellin.