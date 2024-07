Présidentielle américaine : Joe Biden multiplie les lapsus et inquiète le camp démocrate

Joe Biden voulait rassurer les électeurs américains jeudi 11 juillet, à l’occasion d’une conférence de presse pour les 60 ans de l’Otan. Jusqu'à ce qu’il confonde Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine.

Joe Biden s’était fixé pour objectif de rassurer les Américains. Pourtant, lorsqu’il invite le président ukrainien à s’exprimer, il commet un lapsus : "Mesdames et messieurs, le président Poutine !". Avant de se reprendre : "Pardon, il va battre Poutine !". Les rires dans la salle cachent mal le malaise général. Deux semaines après son face-à-face catastrophique avec Donald Trump, voilà qui alimente le débat sur sa clairvoyance.

Des donateurs démocrates retirent leur soutien

Durant une heure, Joe Biden a pourtant paru plus clair, combatif et offensif vis-à-vis de son rival. Il a défendu le maintien de sa candidature mais a inversé le nom de Donald Trump avec celui de la vice-présidente Kamala Harris. Son rival républicain a réagi par l’ironie. Joe Biden a contre-attaqué quelques heures plus tard : "Je vois bien la différence : l’une est procureure, l’autre est un repris de justice". De nouveaux élus démocrates lui ont demandé de renoncer à se présenter. Malgré les fissures au sein de son camp et des donateurs démocrates qui retirent leurs fonds, Joe Biden n’a, pour l’heure, pas l’intention de passer la main.