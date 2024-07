Santé : le réchauffement climatique favorise les allergies au pollen

La météo actuelle favorise l'explosion des allergies. Presque toute la France a été placée en alerte rouge aux pollens de graminées, vendredi 12 juillet.

Ils sont de retour à la faveur des beaux jours : les pollens de graminées, redoutés par les personnes souffrant d’allergies. Quintes de toux et éternuements à répétition se sont rappelés à leur bon souvenir. Le réseau national de surveillance des pollens a placé les trois quarts du pays en risque d’allergies élevé. Dans une pharmacie où le 20 Heures s’est rendu vendredi 12 juillet, un tiers des clients serait concerné.

La concentration en pollens explose

Comment expliquer la durée des symptômes ? La succession de jours pluvieux et ensoleillés favorise la floraison sur plusieurs mois et la concentration en pollens explose. Pour s’en préserver, le docteur Carine Billard, cheffe du service d’allergologie au Grand Hôpital de l’Est parisien, préconise d’"aérer sa maison plutôt tôt le matin et tard le soir" et de fermer ses fenêtres le reste de la journée.