Vacances d'été : les primeurs de la N7 dans le Rhône accueillent leurs premiers vacanciers

En ce début d'été, nombreux sont les vacanciers à s'arrêter sur le bord des autoroutes du sud de la France pour faire le plein de fruits. Une tradition qui facilite la vie des producteurs comme celle des consommateurs, notamment sur la N7, dans la vallée du Rhône.

Les départs et retours affluent sur les routes, vendredi 12 juillet. Mais malgré la météo changeante, on retrouve les saveurs de l'été lorsqu'on quitte les grands axes. Les étals de fruits en bord de route sont une tradition dans la vallée du Rhône. "On est sortis de l'autoroute pour venir acheter nos fruits", explique une cliente. "On s'arrête systématiquement ici quand on descend dans le sud, aussi bien à l'aller qu'au retour", ajoute un homme.

Deux générations de vente sur le bord de la route

Pour Sandrine Costet, la vente directe en été est un moyen découler plus rapidement la production : "On ramasse (...) et dans l'après-midi, c'est vendu, donc il n'y a pas de pertes", confie la productrice de fruits. Au bord de la nationale 7, le stand de Pascal Rochegüe est particulièrement prisé. Sa famille vend sa production sur le bord de la route depuis deux générations. L'arboriculteur passe de ses 9 hectares de verger aux étals. Ces ventes estivales représentent 70% du chiffre d'affaire de son exploitation.