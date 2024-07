Moustiques : pourquoi piquent-ils toujours les mêmes personnes ?

Beaucoup s'en plaignent en cette période de l'année : les moustiques dévorent certaines personnes, et pas d'autres. Pourquoi ces insectes s'en prennent-ils toujours aux mêmes cibles ?

Lorsqu'on le voit, il est souvent déjà trop tard. Le moustique est discret, mais il rate rarement sa cible. Patrick et Chantal en ont fait l'amère expérience dans le kiosque de leur jardin. "On n'y va pas, parce qu'on se fait dévorer", déplorent-ils. C'est la femelle qui pique, et ses larves qui deviennent adultes en quelques jours n'attaquent jamais au hasard. Car on sait aujourd'hui que les moustiques choisissent leurs proies.

Des détecteurs de pointe

La cible idéale serait une personne corpulente, sportive qui transpire, ou une femme enceinte. Les vêtements foncés et l'alcool les attirent également. Et pour cause, le moustique cherche le sang le plus riche en protéines et en sucre. Des milliards de capteurs situés sur les petits cils de ses antennes l'aident à détecter la meilleure cible.

"Ces capteurs vont répondre à différentes molécules qui vont permettre d'orienter le moustique", explique Frédéric Simard, entomologiste médical à l'Institut de recherche pour le développement. "CO2, acide lactique, humidité", l'insecte peut tout détecter, précise le scientifique. Le dioxyde de carbone et nos odeurs corporelles sont les premières émissions de notre corps qui le guident.