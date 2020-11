Election américaine : en Pennsylvanie, les militants démocrates et républicains dans l'attente des résultats

Sous les fenêtres du Convention Center, à Philadelphie (États-Unis), pendant que les agents dépouillent les bulletins de vote, les pro-Biden et pro-Trump se font face. Avantage aux démocrates, plus nombreux avec leur musique résonnant dans la rue. En face, les républicains peinent à se faire entendre. "On compte chaque vote oui, mais chaque vote légal seulement !", lâche Sam, qui veut donner de la voix. Tout comme le président sortant, qui a notamment déclaré qu'il gagnait "facilement" si "les votes légaux" étaient comptés, Sam est convaincu de fraudes massives dans le pays. "On ne perd pas notre temps avec les bulletins qui sont arrivés un jour après la date de l'élection, réagit-il. C'est une foutue élection, la chose la plus importante dans ce pays ! C'est ce qui va se passer dans les quatre prochaines années !"

Depuis la fermeture des bureaux de vote mardi dans la soirée, les équipes de Donald Trump ont lancé plusieurs procédures juridiques en vue d'une possible défaite dans certains États clés, où les résultats sont annoncés très serrés. "Les démocrates ont raison : Donald Trump n'est pas quelqu'un d'attachant, remarque Sam. Mais comment les Américains peuvent-ils décider que la personnalité détermine si ta politique est bonne ou pas ? Et je vois tous mes amis noirs, toute ma famille, ils ont tous voté pour Biden parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ! Ils votent pour la mauvaise personne."

Je ne comprends pas pourquoi l'Amérique s'apprête à voter pour quelqu'un qui n'a pas d'idées, pour quelqu'un d'aussi corrompu que Joe Biden. Sam, militant républicain à franceinfo

En Pennsylvanie, qui compte 20 grands électeurs, le candidat démocrate a désormais une avance de près de 6 000 voix sur son rival républicain, selon l'agence Associated Press. "On ne peut pas laisser la Pennsylvanie décider du résultat de la présidentielle", a déclaré Donald Trump lors de son intervention jeudi. Plusieurs chaînes américaines ont décidé d'interrompre la diffusion du président américain, estimant qu'il faisait de la désinformation.

Pour Andrew, militant démocrate, le Président sortant devient de plus en plus ridicule. "C'est drôle parce que ce n'est pas lui qui décide, juge-t-il. La Pennsylvanie peut décider qui sera le prochain président, que ça lui plaise ou non, donc il doit s'y faire." Le militant démocrate décrit ces gens qui "sont là à chanter, compter chaque vote, c'est ce que les gens veulent et c'est ce qui doit être fait."

Evidemment, ce qui se passe en ce moment est angoissant et plus ça dure, plus ça l'est. Qui sait ce qui va se passer ? Andrew, militant démocrate à franceinfo

Cela dure, et Andrea aimerait enfin que le dépouillement se termine. Elle n’en peut plus d’attendre. "Oui, c'est difficile parce qu'on veut se débarrasser de Trump et enfin retrouver de la paix, du calme, du silence, confie-t-elle. Je n'aurais jamais cru vivre quelque chose comme ça dans ma vie donc j'ai décidé que je ne pouvais pas rester silencieuse, et que je devais être dans la rue et faire quelque chose." La Pennsylvanie pourrait peut-être bientôt mettre fin au suspense et offrir aux États-Unis le nom de leur nouveau président.