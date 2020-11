Election américaine : plusieurs chaînes d'info coupent l'allocution de Donald Trump et dénoncent "un tissu de mensonges"

Cela ressemble à une fin de règne. Alors qu'il prenait la parole pour la première fois depuis la nuit de l'élection présidentielle américaine, jeudi 5 novembre (vendredi 6 novembre en France), Donald Trump a multiplié les fausses allégations en direct. Le nombre de mensonges était tel que plusieurs chaînes américaines ont décidé d'interrompre la diffusion du président américain, estimant qu'il faisait de la désinformation.

Alors que le dépouillement des voix se poursuit, Donald Trump a notamment déclaré, depuis la Maison Blanche, qu'il gagnait "facilement" si "les votes légaux" étaient comptés, mais que si l'on incluait "les votes illégaux", les démocrates pouvaient "essayer de nous voler l'élection". Très vite, la chaîne MSNBC a stoppé sa diffusion en direct.

Wow, President Trump starts off saying he "Decisively won" the election (no one has won yet), and Brian Williams on @MSNBC dips out. This is a wild moment. #NBC7

"Bon, nous voilà encore dans la position inhabituelle de non seulement interrompre le président des Etats-Unis, mais aussi de corriger le président des Etats-Unis", a lâché le présentateur, Brian Williams.

WATCH: "OK. Here we are again in the unusual position of not only interrupting the president of the United States, but correcting the president of the United States," Brian Williams says on @MSNBC moments into the president's statement tonight. pic.twitter.com/2AliTQuSsr