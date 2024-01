Donald Trump : l’ex-président américain condamné mais de plus en plus populaire - (France info)

Après une condamnation pour agression sexuelle en 2022, Donald Trump vient d’être condamné à verser plus de 80 millions de dollars pour diffamation à l’encontre d’une journaliste américaine qui l’a accusé de viol. En campagne pour être élu à nouveau président, il a promis de faire appel.

Le sourire éclatant d’une femme à qui la justice a donné raison. La journaliste américaine Elizabeth Jean Carroll accusait Donald Trump de diffamation. Les juges ont condamné l’ancien président à lui verser 83 millions de dollars de dédommagement. Sa réponse a été immédiate sur les réseaux sociaux. "Une chasse aux sorcières dirigée par Biden contre moi et le Parti républicain…", a-t-il écrit.

Une popularité intacte

Des mois durant, il a accusé Elizabeth Jean Carroll de lui extorquer de l’argent, l’a insultée de "tarée" et a dénoncé une "histoire bidon". Il y a cinq ans, l’autrice et journaliste affirmait dans un magazine que le milliardaire l’avait violée dans un grand magasin de Manhattan (New York, États-Unis), en 1996. Pour se défendre, il avait assuré lors de sa déposition qu’il ne s’agissait pas de son "genre de femme". Un tribunal avait rejeté les accusations de viol mais avaient reconnu l’agression sexuelle. Ces déboires judicaires n’ont jusqu’ici pas freiné la popularité de l’ancien président qui vient de remporter haut la main la primaire républicaine dans le New Hampshire.