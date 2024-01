Guerre en Ukraine : le métro de Kharkiv se transforme en école

En Ukraine, la ville de Kharkiv, dans l’est du pays, a de nouveau été la cible de frappes ces derniers jours. Face à cette menace permanente, les autorités de la ville ont décidé de généraliser un dispositif d’écoles souterraines. Les élèvent se retrouvent donc en classe dans les stations de métro.

Ils arrivent sagement, bien emmitouflés. Ces élèves de CP ne descendent pas vers le métro pour une sortie, mais pour aller en classe. C’est l’une des écoles souterraines de Kharkiv (Ukraine), aménagée dans un ancien couloir de voyageurs. La deuxième ville du pays, située à une quarantaine de kilomètres de la Russie, est quotidiennement visée par les bombardements russes. Le métro, qui a servi le dortoir les premiers jours de la guerre, est de nouveau un refuge protecteur pour les élèves comme les enseignants.

Un lien renforcé entre l’institutrice et ses élèves

Après des mois de cours en ligne, Olena Kruchyna a retrouvé avec bonheur les cours en classe. "On oublie un peu la guerre, ici. On n’entend pas les alarmes, et on est en sécurité", confie-t-elle. "J’aime l’école, j’ai trouvé des copains et je m’amuse avec eux", déclare de son côté une fillette. Des psychologues sont présents dans chaque salle.

Le métro passe toutes les 10 minutes sous les classes, signe que la vie continue aussi pour les habitants de Kharkiv. À la surface, un bus attend les enfants pour les reconduire chez eux. Leur départ est parfois retardé par les alarmes. Au fil des jours, l’incertitude du lendemain a renforcé les liens entre l’institutrice et ses élèves.