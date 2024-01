Politique internationale : l’Afrique, zone de convoitise

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a passé quatre jours sur le continent africain et a renouvelé l’engagement de long terme des États-Unis en Afrique. Un continent qui devient une zone de convoitises, notamment pour la Russie et la Chine, où s’établit une guerre d’influence.

Après le Cap-Vert, la Côte-d’Ivoire et le Nigéria, le secrétaire d’État américain Antony Blinken termine sa tournée par l’Angola. Il a particulièrement soigné ses relations avec ce pays, riche en pétrole. Cette opération africaine vise à rappeler le soutien des États-Unis pour ce continent où la Chine et la Russie gagnent du terrain. Au programme : les questions de sécurité qui affectent l’Afrique de l’Ouest, des dossiers qui, autrefois, été gérés par la France. La France, chassée du continent au rythme des coups d’État, a dû se retirer du Mali en 2022, du Burkina Faso en février 2023 et plus récemment du Niger.

La Chine bien installée

Ce voyage s’effectue dans le contexte où la Russie prend la place vacante de la France, comme en Centrafrique où les mercenaires de Wagner assurent la sécurité du président, mais ils exploitent aussi plusieurs mines et contrôlent même les douanes du pays. La Chine, partenaire bien installé en Afrique, continue de multiplier les projets de développement. Selon le Wall Street Journal, Washington chercherait à installer des drones de reconnaissance militaire sur le territoire.