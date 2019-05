Accord commercial États-Unis/Chine : la tension monte

C'est vrai que Donald Trump a tapé du poing sur la table, mercredi 8 mai. Si la Chine ne cède pas, les États-Unis imposeront 25% de taxes supplémentaires sur 200 milliards de produits chinois. Les États-Unis veulent trois choses : que la Chine achète plus de produits américains, qu'elle arrête le vol et le transfert de technologie et que le processus de vérification des engagements chinois sur cet accord soit très strict. C'est sur ce 3e point que cela bloque.

Négociations serrées

Pékin ne peut pas bloquer trop longtemps. L’économie mondiale montre déjà des signes de ralentissement et les États-Unis sont leur principal acheteur. Ce qui se dit mercredi soir à Washington, d'où s'exprime en direct la correspondante aux États-Unis de France Télévisions Agnès Varahmian, c'est qu'on va arriver à un compromis, car la délégation chinoise arrivée ce soir n'est pas là pour rien.

