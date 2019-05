"Le Voyage d'Érasme", un "conte qui permet de parler de l'Europe avec du cœur"

Il faudrait expliquer l'Union européenne "plus clairement, pédagogiquement, avec simplicité et sans simplisme. C'est le sens de ce projet, d'avoir un conte philosophique qui permet de parler de l'Europe avec du cœur", juge Franck Gouéry qui publie le livre Le Voyage d'Érasme.

"Donner un nouveau souffle" à l'UE

Et cet enseignant à Sciences Po Paris de poursuivre : "Ce qui compte c'est de rappeler d'où vient l'Europe : la démocratie des Grecs, l'État de droit des Romains, la tradition des Lumières, l'idéal de paix des pères fondateurs après la Seconde Guerre mondiale".



"Il faut récupérer l'héritage des fondateurs et donner un nouveau souffle pour les plus jeunes qui pourrait être la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité ou la lutte contre les inégalités", affirme le spécialiste de l'UE alors que les élections européennes ont lieu le 26 mai.

