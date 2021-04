EN IMAGES. Mort de George Floyd : cris de joie et pleurs de soulagement après le verdict contre Derek Chauvin

Le policier a été reconnu coupable, mardi, de "meurtre", "homicide involontaire" et "violences volontaires ayant entraîné la mort" de George Floyd.

"Coupable !" Dès l'annonce du verdict au mégaphone, la foule a exulté devant le tribunal de Minneapolis (Etats-Unis). Des centaines de personnes s'y étaient rassemblées, mardi 20 avril, dans l'attente de ce verdict historique et immédiatement les larmes ont commencé à couler sur plus d'un visage. "Coupable des trois chefs d'accusation", a poursuivi l'homme avec son mégaphone, en détaillant le verdict prononcé contre le policier blanc Derek Chauvin, reconnu coupable du meurtre de l'Afro-Américain George Floyd, mais aussi d'"homicide involontaire" et de "violences volontaires ayant entraîné la mort".

>> Suivez les réactions au verdict du procès de Derek Chauvin dans notre direct.

Le poing en l'air, un groupe d'une dizaine de personnes a repris en chœur : "Black power ! Black power !" Puis les célébrations se sont déplacées vers le sud de la ville, à l'endroit même de la mort de George Floyd. Sur ce coin de rue, plus d'un millier de personnes se sont rassemblées. Là encore poing levé, ils ont chanté le nom de George Floyd.

New York, Washington, Atlanta… Des rassemblements ont également eu lieu dans plusieurs villes des Etats-Unis, avec toujours cette même émotion sur les visages.