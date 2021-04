DIRECT. Mort de George Floyd : "La vraie justice va bien plus loin qu'un seul verdict", réagit Barack Obama après la condamnation de Derek Chauvin

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ETATS_UNIS

: Et puis il y a les témoignages plus personnels, comme celui de la compagne de George Floyd depuis trois ans, Courteney Ross. "Avec lui, c'était toujours une aventure", a-t-elle raconté à la barre, avant de revenir sur la lutte du couple contre une addiction aux opiacés.



: "Continuer d'exercer ce niveau de force sur une personne à terre et menottée, alors qu'il n'y avait plus aucune résistance de sa part et que Monsieur Floyd ne réagissait plus, cela ne fait certainement pas partie de notre éthique ni de nos valeurs."



Parmi les témoignages clés, celui du chef de la police de Minneapolis, interrogé sur les règles encadrant l'usage de la force. Derek Chauvin a maintenu son genou sur le cou de George Floyd pendant 9 minutes et 29 secondes.



: Au cours des trois semaines d'audiences du procès de Derek Chauvin, 45 témoins se sont succédé à la barre du tribunal de Minneapolis. Trente-huit ont été convoqués par l'accusation, sept seulement par la défense de l'ancien policier. J'ai rassemblé pour vous les sept témoignages qui ont marqué ce procès historique.



: L'émotion était palpable à l'annonce du verdict dans le procès de Derek Chauvin, reconnu coupable du meurtre de George Floyd. Deux des témoins lors du procès, Charles McMillan et Genevieve Hansen, s'enlacent devant le tribunal, à Minneapolis.







: Bonjour @Ramadha. Le verdict reconnaît notamment Derek Chauvin coupable de meurtre au deuxième degré, crime puni par 12 ans et demi de prison au Minnesota. Mais Derek Chauvin pourrait effectuer une peine bien plus longue, comme l'a demandé le procureur et ce en raison de circonstances aggravantes, comme le fait que des enfants étaient présents lors du drame. Pour alourdir la peine, le procureur a fait valoir "la cruauté" du meurtre ainsi que le fait que l'accusé ait "abusé de sa position de pouvoir", écrit le New York Times.



Quant à la loi française, elle prévoit trente ans de réclusion criminelle en cas de meurtre, mais là encore, les circonstances aggravantes entrent en compte et il demeure difficile d'imaginer ce qu'un tribunal français aurait décidé dans ce cas particulier de violences policières.

: Derek Chauvin encourt 12 ans de prison seulement ? Ce n'est pas cher payé pour un meurtre. En France, quelle aurait pu être la peine ?

: En dehors des Etats-Unis, des personnalités politiques ont également salué ce verdict. C'est le cas du Premier ministre britannique, Boris Johnson. "J'ai été consterné par la mort de George Floyd et je salue ce verdict. Mes pensées ce soir vont à la famille de George Floyd et à ses amis", a-t-il tweeté.

: "Nous sommes solidaires avec vous, conscients qu'il s'agit d'un combat plus vaste contre le racisme et l'injustice."



Les réactions se sont enchaînées après l'annonce de la culpabilité de Derek Chauvin, le policier jugé pour le meurtre de George Floyd. "J'espère que ce verdict apportera un certain réconfort" à la famille Floyd "et à tous ceux qui ne peuvent pas s'empêcher de se reconnaître dans cette histoire", a écrit le patron de Facebook, Mark Zuckerberg.



: Derek Chauvin, le principal accusé dans le procès de la mort de George Floyd, a été reconnu coupable de "meurtre" hier soir. Dans cet article, j'ai retracé le parcours de sa victime, devenue l'un des symboles de la lutte contre les violences policières racistes aux Etats-Unis.



: "Aujourd'hui, un jury à Minneapolis a fait ce qu'il fallait faire. Mais si nous sommes honnêtes, nous savons que la vraie justice va bien plus loin qu'un seul verdict dans un seul procès. On ne peut pas s'arrêter là."



A son tour, l'ancien président américain Barack Obama a réagi sur Twitter au verdict rendu hier dans le procès de Derek Chauvin, le policier reconnu coupable du meurtre de George Floyd.



: "Justice est faite" : Adam Silver, le patron de la NBA, l'association professionnelle de basket aux Etats-Unis, a salué dans la nuit le verdict reconnaissant le policier Derek Chauvin coupable du meurtre de George Floyd. Dans un communiqué, il a promis que son organisation poursuivrait sa campagne en faveur de réformes dans la justice et la police aux Etats-Unis.

: Le verdict de culpabilité de Derek Chauvin a été accueilli avec soulagement dans de nombreuses villes américaines, comme ici à Los Angeles (Californie), Atlanta (Georgie) et Minneapolis (Minnesota), où des manifestants sont descendus dans la rue pour manifester mais aussi faire la fête et rendre un dernier hommage à George Floyd.









: "Les Américains noirs, particulièrement les hommes noirs, ont été traités à travers ce pays comme s'ils n'étaient pas des hommes. Nous devons encore réformer le système."



Aux côtés du président américain, la vice-présidente Kamala Harris a déclaré son "soulagement". Ce verdict "n'enlève toutefois pas la douleur", a-t-elle souligné.



: "L'heure est venue pour ce pays de se rassembler (...) Nous devons écouter. 'Je ne peux plus respirer, je ne peux plus respirer' : ce furent les derniers mots de George Floyd. Nous ne pouvons les laisser mourir avec lui. Nous devons continuer à entendre ces mots. Nous ne devons pas nous détourner".



Dans une brève allocution rendue à l'issue du procès de Derek Chauvin, policier reconnu coupable du meurtre de George Floyd, le président américain a appelé l'Amérique à lutter contre le racisme qui "entache" son âme. "Le verdict de culpabilité ne fera pas revenir George", mais cette décision peut être le moment d'un "changement significatif", a-t-il ajouté.

: Commençons la journée avec un premier point sur l'actualité :



L'ancien policier Derek Chauvin a été reconnu coupable du meurtre de George Floyd survenu le 25 mai 2020. A l'issue de ce verdict, le président américain Joe Biden a, lors d'une brève allocution depuis la Maison Blanche, appelé l'Amérique à se rassembler et à lutter contre le racisme qui "entache" son âme.





#FOOT Lâchée par les six clubs anglais qui la composait, la Super Ligue, cette compétition privée rivale de la Ligue des champions a perdu hier soir la moitié de ses fondateurs, impuissants face aux menaces des instances du football et au tollé des supporters.





L'armée tchadienne a annoncé la mort du président Idriss Déby après des blessures reçues pendant des combats avec les rebelles. Le dirigeant de 68 ans, au pouvoir depuis trente ans, venait d'être réélu. Son fils va diriger un conseil de transition militaire, tandis que les rebelles ont promis de marcher sur la capitale N'Djamena.

Le président ukrainien a appelé hier soir Vladimir Poutine à le rencontrer dans la zone de conflit avec les séparatistes prorusses dans l'est de l'Ukraine, pour éviter "une guerre" russo-ukrainienne. La Russie a massé ces dernières semaines des dizaines de milliers de soldats à la frontière, faisant craindre à Kiev et à l'Occident une opération militaire majeure.