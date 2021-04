Mort de George Floyd : l'ancien policier Derek Chauvin reconnu coupable de "meurtre"

Derek Chauvin, qui comparaissait libre, encourt 12 ans et demi de prison pour l'accusation la plus grave.

Après trois semaines d'audience, les jurés du procès sur le meurtre de George Floyd ont rendu leur verdict en seulement une dizaine d'heures. Ils ont conclu, mardi 20 avril, que l'ancien policier blanc Derek Chauvin était coupable de "meurtre", d'"homicide involontaire" et de "violences volontaires ayant entraîné la mort" de l'Afro-Américain.

Le policier blanc de 45 ans avait interpellé l'Afro-Américain de 46 ans en mai 2020 avec trois autres agents pour une infraction mineure. Durant son interpellation, George Floyd avait été maintenant au sol, le genou de Derek Chauvin posé sur son cou et ses mains menottées dans le dos, durant plus de neuf minutes. Le policier, qui comparaissait libre, encourt 12 ans et demi de prison pour l'accusation la plus grave.

Retenus à l'issue d'un long processus de sélection, les jurés représentaient la diversité de la population de la ville : sept femmes et cinq hommes, six Blancs et six personnes de couleur, le plus jeune ayant la vingtaine et la plus âgée la soixantaine. "Vous devez être absolument impartiaux", leur avait dit lundi le juge Peter Cahill à l'issue d'une longue journée consacrée aux réquisitions et à la plaidoirie.