VIDEO. Election américaine : "Nous sommes sur la bonne voie pour gagner l'élection", déclare Joe Biden

"Nous sommes sur la bonne voie pour gagner cette élection." Le candidat démocrate à l'élection présidentielle américaine, Joe Biden, s'est voulu confiant lors d'une prise de parole peu avant 1 heure du matin (7 heures, heure française) dans son fief de Wilmington, dans l'Etat du Delaware (Etats-Unis), mercredi 4 novembre.

L'ancien vice-président américain, rival de Donald Trump dans la course à la Maison Blanche, s'est exprimé après avoir décroché, plus tôt dans la soirée, des Etats acquis aux démocrates tels que la Californie, le Colorado ou l'Etat de New York. Le camp démocrate a toutefois vu son espoir d'une vague bleue douché, du fait des victoires de Donald Trump en Floride, dans l'Ohio ou encore au Texas – des Etats particulièrement déterminants pour l'élection. Peu après 1 heure du matin aux Etats-Unis, le camp démocrate comptait 223 grands électeurs, contre 212 pour le camp républicain.

À l'heure où Joe Biden s'exprimait, les résultats dans de nombreux Etats-clés, notamment ceux du Midwest où Donald Trump l'avait emporté en 2016, étaient encore inconnus. "Il faudra être patient. Chaque vote compte, chaque bureau de vote compte !", a déclaré le candidat démocrate. "Nous sommes confiants pour l'Arizona... Nous sommes toujours dans le jeu en Géorgie, même si le résultat n'est pas conforme à ce que nous attendions. Nous sommes très confiants pour le Wisconsin et le Michigan... On va gagner la Pennsylvanie !", a-t-il ajouté.