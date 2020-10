GRAND FORMAT. Joe Biden, l'homme qui voulait soigner les maux de l'Amérique comme il a pansé ses plaies

Monsieur B-B-B-Biden, quel est ce mot ?" Assis près du radiateur, Joseph Biden regarde avec fureur la religieuse qui l'interpelle. Il a 12 ans et étudie dans une école privée catholique à Wilmington, petite ville du Delaware à mi-chemin entre Washington et New York. Le collégien, bègue, vient de buter sur un mot lors d'une lecture à voix haute. Un mélange "de rage et d'humiliation" l'envahit, raconte-t-il à The Atlantic* des années plus tard. Vexé, l'adolescent se lève et rentre chez lui. "Selon la légende familiale, sa mère l'a reconduit à l'école et a lancé à la bonne sœur : 'Recommencez et je fiche votre coiffe par terre !'", rapporte le magazine.

Joe Biden à l'âge de 10 ans. (SENATOR JOSEPH BIDEN / AFP)

S'il arrive encore au candidat à la présidentielle de bégayer (certains y voient d'ailleurs la cause de ses phrases décousues* lors des débats), Joe Biden ne ressent plus d'appréhension avant de prendre la parole en public. Elève au prestigieux lycée Archmere de Wilmington, il surmonte seul ce trouble du langage en récitant face à son miroir des poèmes de l'Irlandais Yeats et de l'Américain Emerson.

Il a même transmis sa technique à Richard "Mouse" Smith, un jeune Afro-Américain bègue rencontré à la piscine de Wilmington. C'est dans ce centre aquatique, qui porte aujourd'hui son nom, que le futur bras droit de Barack Obama raconte avoir "découvert l'Amérique noire". Nous sommes dans les années 1960 et les Etats-Unis sont ébranlés par le mouvement des droits civiques. Devant les images télévisées des manifestations, l'étudiant en droit de 19 ans réalise qu'il ne côtoie aucun Afro-Américain, raconte le Washington Post*.

C'est dans cette piscine des quartiers populaires de Wilmington (Delaware), qui porte désormais son nom, que Joe Biden a été maître-nageur durant ses études. (THE WASHINGTON POST / GETTY IMAGES)

Il devient alors maître-nageur dans un quartier populaire, majoritairement noir, du sud-est de cette ancienne ville industrielle. Ici, les maisons sont plus petites, les rues plus étroites. Au fil du temps, "Joe" gagne la confiance des jeunes qui fréquentent la piscine. Il joue au basket avec les membres d'un gang, dîne chez les parents de ses amis noirs, découvre les discriminations dont ils sont victimes. Et participe à sa première manifestation pour les droits civiques en 1965, avec son ami Richard Smith.