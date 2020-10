Présidentielle américaine : Barack Obama tacle Donald Trump et appelle les démocrates à se mobiliser

Lors d'un meeting à Philadelphie, en Pennsylvanie (Etats-Unis) mercredi soir, l'ancien président américain a rappelé que les études d'opinion étaient favorables à Hillary Clinton en 2016, avant sa défaite surprise face à Donald Trump.

Il monte au créneau, à moins de deux semaines de l'élection présidentielle américaine. L'ancien président américain Barack Obama a appelé, mercredi 21 octobre, les démocrates à ne pas faire preuve de complaisance et à se mobiliser en masse le 3 novembre, pour permettre au candidat de son camp, Joe Biden, de l'emporter face à Donald Trump.

"Je ne m'intéresse pas aux sondages", a-t-il lancé depuis Philadelphie, en Pennsylvanie (Etats-Unis), rappelant que les études d'opinion étaient favorables à Hillary Clinton en 2016, avant sa défaite surprise.

Beaucoup de gens sont restés chez eux, ont été flemmards et complaisants. Pas cette fois ! Pas lors de cette élection !Barack Obamalors d'un meeting à Philadelphie

Si Barack Obama a fait son retour en pleine lumière après des mois de campagne virtuelle, Joe Biden n'avait, pour le troisième jour consécutif, rien à son programme public. Donald Trump continuait quant à lui de sillonner les Etats-Unis, à la veille du dernier débat très attendu entre les deux candidats. Un contraste frappant, et rare, si près de l'échéance.

"Incompétence et désinformation"

Dans un réquisitoire cinglant contre son successeur, Barack Obama a dénoncé un président qui s'est montré incapable de prendre son poste "au sérieux". "Tweeter en regardant la télévision ne résout pas les problèmes", a lâché l'ancien président américain, lors d'un meeting en mode "drive in" devant des sympathisants à bord de leur voiture, pandémie de Covid-19 oblige.

Avec plus de 221 000 morts du coronavirus, les Etats-Unis affichent le plus lourd bilan du monde pour un seul pays. "La pandémie aurait été difficile pour n'importe quel président", a reconnu Barack Obama. "Mais le niveau d'incompétence et de désinformation, le nombre de gens qui ne seraient peut-être pas morts si nous n'avions fait que les choses évidentes...", a-t-il lâché, en affirmant que Joe Biden et sa colistière Kamala Harris seraient capables de "gérer cette pandémie de façon plus efficace".

L'ancien président américain Barack Obama a également estimé que la démocratie ne pouvait fonctionner avec un président "qui ment tous les jours".

Notre démocratie ne pourra fonctionner si les gens qui sont censés être nos dirigeants mentent tous les jours et inventent des tas de choses.Barack Obamalors d'un meeting à Philadelphie

Joe Biden retrouvera Donald Trump jeudi soir pour leur dernier duel télévisé, à Nashville, dans le Tennessee (Etats-Unis). Leur premier débat, fin septembre, avait tourné au pugilat. Rien n'indique que le ton sera cette fois moins agressif.