Rencontre Joe Biden / Xi Jinping : les chefs d'État se retrouvent pour la première fois depuis un an

Pour la première fois depuis un an, les présidents américain et chinois se sont retrouvés en tête à tête, mercredi 15 novembre. Le dialogue a été renoué et les communications militaires entre les deux pays vont reprendre. - (franceinfo)

Les présidents américain et chinois, Joe Biden et Xi Jinping, se sont rencontrés mercredi 15 novembre à l’occasion du sommet de la coopération économique pour l’Asie pacifique, à San Francisco (États-Unis). Les deux chefs d’État se sont retrouvés en tête à tête, pour la première fois depuis un an, et ont eu l’occasion de renouer le dialogue. Ils ont échangé leurs points de vue sur des questions régionales et mondiales, dont la guerre en Ukraine et le conflit entre Israël et le Hamas.

Une reprise des communications militaires

Cette rencontre a abouti à la reprise des communications militaires entre les États-Unis et la Chine. Joe Biden a toutefois rappelé à Xi Jinping ses inquiétudes quant à certaines activités de la Chine comme "l'interdiction de sortie de citoyens américains, les droits de l'Homme et les activités coercitives en mer de Chine méridionale". En retour, Xi Jinping a demandé aux États-Unis de cesser de fournir des armes à Taïwan, dont il revendique la souveraineté.