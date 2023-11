Handicap : en 2022, 167 refus d'accès à des personnes non-voyantes et leurs chiens guides

Durée de la vidéo : 1 min

En 2022, 167 refus d'accès à des personnes non-voyantes et leurs chiens guides ont été enregistrés en France. Anthony Martins-Misse et son chien guide ont ainsi été violemment chassés d'un VTC par son chauffeur, en mars dernier.

Dans une vidéo tournée le 6 mars, un chien guide pour personne aveugle est violemment arraché d'une voiture et Anthony Martins-Misse, non-voyant, est agressé verbalement et physiquement. L'homme qui leur hurle dessus est un chauffeur VTC. Il chasse Anthony Martins-Misse de son véhicule. "Je suis choqué de cette situation, de ce que j'ai ressenti et ce que j'ai subi", raconte Anthony Martins-Misse. Pourtant, la loi est claire. Tous les transports et lieux qui accueillent du public doivent accepter les chiens guides.



2 700 chiens guides en France

En 2022, 167 refus d'accès ont été enregistrés. Un nombre en dessous de la réalité, car il ne recense que les signalements. Commerces, restaurants et transports sont les principaux lieux où des cas se sont présentés. Deux tiers concernaient des femmes. Les associations rappellent que ces chiens ne sont pas des animaux comme les autres. Ils sont 2 700 en France à être spécialement dressés et nécessaires à leurs maîtres.