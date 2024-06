Joe Biden à Paris : les États-Unis à l’honneur

Joe Biden poursuit jusqu’au dimanche 9 juin sa visite d’État en France. Le président américain a eu le droit à la descente des Champs-Élysées et tous les fastes de la République avant un dîner à l’Élysée dans la soirée.

Photo des couples présidentiels avant le dîner de gala, Joe Biden a droit à tous les honneurs. Tapis rouge et 270 convives pour célébrer l’amitié franco-américaine, de quoi afficher une entente parfaite entre les deux hommes. Plus tôt, samedi 8 juin, devant la presse, Emmanuel Macron a salué la loyauté du président américain et leurs visions qui se rejoignent. "Sur les grands sujets internationaux comme sur la relation bilatérale, nous avons à cœur d’avancer sur une feuille de route commune", a-t-il estimé.

Emmanuel Macron a multiplié les égards

Entente sur le plan internationale mais sujet plus sensible sur le plan économique avec l’IRA, un plan d’aide massive accordé à l’industrie verte américaine qui pourrait nuire au marché européen. Mais rien qui puisse ternir l’image d’une relation revenue au beau fixe entre la France et les États-Unis. Emmanuel Macron a multiplié les égards pour la première visite d’État de Joe Biden. Cérémonie et défilé militaire à l’Arc de Triomphe, ravivage de la flamme et défilé aérien dans le ciel de Paris, une complicité affichée par le chef de l’État qui entend bien continuer à jouer un rôle majeur sur la scène internationale.