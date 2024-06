Joe Biden en France : le programme de la visite d'Etat du président américain samedi à Paris

Emmanuel Macron accueille en grande pompe Joe Biden, samedi 8 juin, à l'occasion d'une visite d'Etat à Paris qui doit marquer une relation revenue au beau fixe. Le président américain sera convié à 12h30 à l'Arc de triomphe pour une cérémonie de ravivage de la flamme sur la tombe du Soldat inconnu. Après une minute de silence, les hymnes américain et français seront interprétés par le chœur de l'armée française. Les deux dirigeants assisteront ensuite à un défilé aérien.

Puis, le chef de l'Etat américain sera rejoint par son épouse, Jill Biden, à l'Elysée. Après un déjeuner de travail prévu à 13h30, les deux présidents s'exprimeront devant la presse. A 16h30, Emmanuel Macron participera à un conseil d'affaires franco-américain. Un dîner d'Etat conclura cette journée diplomatique.

Joe Biden est arrivé à Paris mercredi matin et a participé jeudi, avec Emmanuel Macron, aux commémorations des 80 ans du Débarquement. La visite d'Etat elle-même se déroule uniquement samedi. Dimanche, avant son départ, Joe Biden ira déposer une gerbe au cimetière américain du Bois Belleau (Aisne), en hommage aux soldats morts pendant la Première Guerre mondiale.

"Plus proches que nous n'avons jamais été"

Cette visite vise à montrer que "nous sommes plus proches que nous n'avons jamais été", a affirmé vendredi le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby. La France se félicite de son côté d'avoir droit au plus long déplacement à l'étranger du démocrate de 81 ans, et ce, en pleine campagne pour l'élection présidentielle américaine de novembre, qui le verra affronter Donald Trump.

Washington a promis des annonces sur la sécurité maritime dans la zone Asie-Pacifique. Des partenariats dans la lutte contre le changement climatique seront aussi évoqués. Joe Biden et Emmanuel Macron échangeront sur les grands sujets internationaux, dont le conflit ukrainien et la guerre entre Israël et le Hamas. Sur ce dernier point, les Etats-Unis sont le plus ferme soutien de l'offensive menée par Israël à Gaza, alors que la France prend ses distances face à la manière dont l'armée israélienne conduit ses opérations.