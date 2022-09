Funérailles d'Elizabeth II : une cérémonie exceptionnelle en hommage à la reine

M. Burgot, M. Boisseau, S. Perez, A. Lay, A. Bouleis, S. Guibout, T. Le Bras, C. Madini, L. Soudre, C. Duval, J. Weyl, M. Septembre, J. Benzina, C. Meral, L. Pekez, H. Horoks

La couronne impériale accompagnait la reine pour la dernière fois, lundi 19 septembre. Son cercueil, posé sur un affût de canon, a été tiré à la corde par 142 marines de la Royal Navy. En tenue militaire, le roi Charles III marchait au pas derrière le cercueil de sa mère. Ses fils, Harry et William, le suivaient. Le transfert millimétré vers l’abbaye de Westminster (Royaume-Uni) s’est effectué ensuite sous le visage solennel de ses belles-filles, Kate et Meghan. On a pu également relever la présence émouvante de deux arrières petits-enfants de la reine, Charlotte et son frère George.

2 000 invités venus du monde entier

Quelques mots écrits par le roi ont été posés sur le cercueil. Quelques minutes avant avait lieu l’arrivée des 2 000 invités venus du monde entier. Parmi eux, le président américain Joe Biden et son épouse, le couple Macron et, bien sûr, l’actuelle Première ministre britannique, Liz Truss. À l’extérieur, une foule immense chantait l’hymne "God Save the King". À l’arrivée du cortège funéraire au palais de Buckingham, les salariés de la souveraine rendaient, eux aussi, un dernier hommage. Le château de Windsor (Royaume-Uni) sera la dernière demeure de la reine.