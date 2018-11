Californie : les incendies meurtriers continuent

Le feu continue son chemin dimanche 10 novembre. C’est même un brasier qui touche le nord de la Californie. Petit à petit, les maisons sont dévorées par les flammes et rien ne peut arrêter cet "enfer". Un océan de feu qui se lance à l’assaut d’une colline puis des résidences de luxe. Tous les efforts sont dérisoires jusqu’à présent, constatent les personnes sur place. Depuis quelques jours, neuf personnes ont péri et 250 000 ont reçu l’ordre d’évacuer. "C’est la folie, les gens font tout pour fuir cet enfer, on n’a jamais vu ça", témoigne une habitante.

Le vent attise les flammes

Les secours sont débordés, alors que 6 000 maisons ont déjà été détruites. Un territoire équivalent à trois fois la ville de Paris est parti en fumée. "Je viens juste d’arriver, je n’arrive pas à y croire, c’est comme une zone de guerre", constate une autre habitante qui était partie. Les vents violents continuent d’attiser les flammes. Les 3200 pompiers évacués disent ne pas pouvoir maitriser ces sinistres dans les jours à venir.