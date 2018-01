Etats-Unis : Oprah Winfrey affirme qu'elle n'est "pas intéressée" par la Maison Blanche

Oprah Winfrey a mis fin aux spéculations. Jeudi 25 janvier, l'animatrice et productrice de télévision américaine a répondu à des journalistes du magazine InStyle à propos des rumeurs sur une possible candidature à l'élection présidentielle. "J'ai toujours eu confiance en moi et su ce que je pouvais et ne pouvais pas faire. [La présidence], ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ce n'est pas dans mon ADN", a-t-elle expliqué.

Il faut dire que le discours qu'elle a prononcé lors de la cérémonie des Golden Globes, dimanche 7 janvier, ressemblait plus à celui d'une femme politique qu'à une vedette de télévision. Il n'en fallait pas plus, en tout cas, pour relancer les spéculations sur sa candidature à la présidence des Etats-Unis en 2020.

Oprah 2020? “I’ve always felt very secure and confident with myself in knowing what I could do and what I could not. And so it’s not something that interests me. I don’t have the DNA for it,” March cover star @Oprah tells @LauraBrown99. https://t.co/iszoxFeChp pic.twitter.com/FkrWJt9lQn