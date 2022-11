États-Unis : les Américaines se révoltent pour le droit à l’avortement

Aux États-Unis, l'interruption volontaire de grossesse est maintenant illégale dans 11 états. Alors certaines femmes se rendent dans des états voisins pour pouvoir avorter. Aux élections de mi-mandat, de nombreux candidats pro-choix ont été élus.

Chaque jour, c’est le même casse-tête pour l’équipe du docteur Lisa Hofler, responsable département obstétrique et gynécologie à Albuquerque (Nouveau-Mexique) : trouver un créneau pour les patientes qui souhaitent avorter. Des dizaines d’appels tous les jours et sept rendez-vous par heure dans la clinique. Depuis la décision de la Cour suprême de ne plus protéger le droit à l’avortement, l’établissement est débordé.

L’IVG est interdit dans 11 États américains



Les patientes arrivent même des états voisins où l’avortement est devenu illégal. "Dallas au Texas est à neuf ou dix heures de voiture, Houston, à douze ou treize heures, donc la plupart de nos patientes conduisent toute la journée pour arriver chez nous", souligne Lisa Hofler. Des femmes déjà épuisées avant de suivre la procédure d’avortement. Dans l’état du Nouveau-Mexique, les règles sur l’avortement n’ont pas changé et il reste accessible jusqu’à la 32e semaine de grossesse. 11 États américains ont déjà interdit l’IVG depuis la décision de la plus haute juridiction du pays.