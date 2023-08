États-Unis : le phénomène Taylor Swift relance l’économie américaine

La chanteuse Taylor Swift est actuellement en tournée aux États-Unis. À chacun de ses concerts, les commerces alentours font le plein. Une aubaine pour l’économie américaine.

Une tournée capable de faire bondir l’économie américaine. C’est le prodige réalisé par la chanteuse Taylor Swift avec 53 concerts aux États-Unis, et bientôt à l’international. Ses fans sont capables de dépenser plusieurs centaines de dollars rien que pour les billets d’entrée. "Au début, on voulait se limiter à 400 dollars, mais il n’y avait rien à moins de 800", témoigne une fan de l’artiste. Si à l’extérieur, ils sont des milliers pour tenter d’apercevoir leur idole, à l’intérieur plus de 60 000 chanceux ont réussi à provoquer un mini-séisme en dansant et en tapant des pieds, comme à Seattle.

"Un nouveau phénomène"

Ce tremblement de terre se ressent aussi dans l’économie. Partout où Taylor Swift passe en concert, les hôtels affichent complet et les ventes dans les restaurants et magasins explosent. 5 milliards de dollars pourraient être ajoutés à l’économie mondiale avec cette tournée. En moyenne, une personne qui se rend au concert de l’artiste dépense 1 300 dollars. "Le facteur démultiplicateur de la tournée est incroyable. C’est un nouveau phénomène. Même le Super Bowl ne provoque pas ça", assure Sanjay Sharma, un professeur de finance à l’USC Marshall School of Business. En mai 2024, la chanteuse entamera sa tournée en France. Reste à savoir si elle soutiendra aussi l’économie européenne.