Covid-19 : avec l’apparition d’un nouveau variant, le nombre de cas augmente

En France, un appel à la vigilance est lancé face à la hausse des contaminations, due à un nouveau variant. Une campagne de vaccination sera mise en place mi-octobre pour les personnes à risque.

Une pharmacie d’habitude calme en été a vu le nombre de cas de Covid-19 augmenter. Le nombre de tests a doublé au mois d’août par rapport à juillet. Un patient est venu se faire tester sur les conseils de son médecin. Quelques minutes plus tard, le résultat positif au Covid-19 tombe. "Par rapport à mai, juin et juillet, où on avait un ou deux tests par semaine, là on passe un à deux par jour", précise Hervé Zibi, pharmacien à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine).

Une nouvelle campagne de vaccination en octobre

La semaine dernière, les passages aux urgences liés au Covid-19 ont augmenté principalement en Île-de-France et dans les zones touristiques du Sud. En cause : l’immunité collective en baisse et les rassemblement festifs des vacances qui favorisent la transmission du nouveau variant Eris. "On observe une hausse de tous les indicateurs sur l’ensemble de l’Hexagone. Il y a la crainte que pour l’hiver, la situation ne soit pas forcément très favorable", explique l’épidémiologiste Mircea Sofonea. Pour le moment, il n’y a pas de protocole particulier pour la rentrée, mais une campagne de vaccination est prévue en octobre prochain. La Haute autorité de santé encourage en priorité les personnes à risque à y participer.