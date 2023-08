Indonésie : des Français font la chasse aux plastiques à Bali

Depuis deux ans, des Français, installés à Bali, ont fondé une association de lutte contre la pollution plastique. Ils parviennent peu à peu à changer les mauvaises habitudes. Reportage.

Avec son sable blanc et ses eaux turquoise aux pieds des falaises, Bali (Indonésie) a tout d’un décor de carte postale. Pourtant, sur certaines plages de l’île, la mer balaye inlassablement des milliers de plastiques. Pour lutter contre ce désastre écologique, depuis plus de deux ans, trois frères et sœurs français installent sur toutes les rivières balinaises des barrières filtrantes. Elles permettent d’éviter que des déchets se retrouvent dans l’océan. "Beaucoup de gens jettent directement leurs déchets dans la rivière et ça s’accumule", explique Gary Bencheghib, cofondateur de Sungai Watch.

Entre 5 et 150 kg de plastique

Installés sur l’île depuis leur enfance, ils retirent tous les matins le plastique avec leurs équipes. Depuis deux ans et demi, ils ont installé 180 barrières. Chacune peut intercepter chaque jour entre 5 et 150 kg de plastique. Le travail de la fratrie ne s’arrête pas là. Ces milliers de kilos de plastique sont triés un à un. Au-delà du simple recyclage, l’association veut aussi remonter la piste des déchets. Chaque mois, ils passent au crible certains déchets et notent minutieusement toutes les marques pour établir ceux qui polluent le plus. Pour faire changer les habitudes, la fratrie mise sur l’éducation.