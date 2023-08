La tournée record de Taylor Swift booste l'économie américaine et génère même un séisme

La chanteuse américaine Taylor Swift poursuit sa tournée mondiale, battant tous les records économiques, devenant l'une des plus grandes pop stars de l'histoire.

Après 53 concerts aux Etats-Unis depuis mars 2023, la chanteuse américaine Taylor Swift poursuit sa tournée monstre à l’étranger, avec des prochaines dates prévues au Mexique, en Argentine et au Brésil, battant tous les records. La native de Nashville est en passe de devenir l'une des pop stars les plus influentes de l’histoire. À New York, les fans de la chanteuse qu'on surnomme les "Swifities" se parent de strass au visage et arborent des bracelets d'amitié au poignet. Ces fans ont envahi les stades américains et les compteurs continuent de s’affoler. Quelque 150 dates sont prévues pour sa tournée The Eras Tour, qui devrait rapporter plus d’un milliard de dollars. Pas un jour sans que la presse ne parle de Taylor Swift. Les maires texans de Tampa et Arlington lui ont offert les clés de leurs villes.

Record d'occupation de chambres d'hôtels

La réserve fédérale des États-Unis elle-même salue dans une note l'impact de Taylor Swift sur l'économie américaine. Ainsi, la venue de la chanteuse à Philadelphie en mai dernier a reboosté le tourisme de la ville, qui stagnait depuis la pandémie. À Chicago, on estime que le passage de Taylor Swift dans la ville début juin a contribué à établir un record d'occupation des chambres d'hôtels.

Son concert provoque un séisme

Mais c'est à Seattle que Taylor Swift a fait le plus de bruit. Le public a provoqué un séisme de 2,3 sur l'échelle de Richter en sautant dans le stade de Lumen Field, le 22 et 23 juillet dernier. Soit bien plus que celui mesuré lors d'un mémorable match de NFL des Seattle Seahawks en 2011, relève une sismologue de la Western Washington University.

L’annonce de cet Eras Tour avait entraîné le crash, inédit, du site de vente de billets Ticketmaster, 900 000 personnes s’y étaient connectées en même temps, pour obtenir le précieux sésame.

La chanteuse collectionne les records. Décrit comme un bourreau de travail, Taylor Swift a enregistré depuis 2006, 13 albums studios. Elle est devenue l'artiste féminine ayant le plus grand nombre d'albums numéro 1 des ventes aux États-Unis, avec douze albums en tête du Billboard 200. Quatre d'entre eux simultanément dans le Top 10 du Billboard.

La chanteuse a su fidéliser son public en proposant des chansons entre country, folk et pop. Elle cible un public féminin et féministe. Sa tournée est marquée par le signe du "girl power", alimenté par la sortie du film Barbie de Greta Gerwig et la tournée Renaissance de la chanteuse afro-américaine Beyoncé.



Taylor Swift reprendra sa tournée américaine en octobre 2024, aux Etats-Unis et au Canada, après avoir performé en Asie, en Australie et en Europe, dont six dates en France, à Paris (9, 10, 11 et 12 mai) puis à Lyon (2 et 3 juin).