Taylor Swift annonce finalement des dates de concerts au Canada après l'invitation du Premier ministre

Parmi la centaine de concerts de Taylor Swift organisés dans le cadre de sa tournée mondiale, aucun n'était prévu au Canada. Après l'invitation du Premier ministre canadien Justin Trudeau sur Twitter, six dates à Toronto ont été annoncées.

La demande du Premier ministre canadien Justin Trudeau a porté ses fruits : la méga star de la pop américaine Taylor Swift fera finalement un crochet par le Canada dans le cadre de sa tournée mondiale. Six concerts seront ainsi organisés à Toronto, plus grande ville du pays, en novembre 2024, dans une salle de près de 50 000 places, ont annoncé jeudi 3 août le sponsor de l'évènement Rogers Communications et la chanteuse. "Il s'avère que ce n'est PAS la fin d'une époque. Miami, Nouvelle-Orléans, Indy (Indianapolis) et Toronto : Le Eras Tour arrive chez vous en 2024", a déclaré l'artiste de 33 ans sur Twitter, rebaptisé "X".

Débutée en mars dans l'Etat américain de l'Arizona, sa tournée mondiale "Eras" comptait jusqu'ici plus de 100 concerts – tous complets – aux Etats-Unis, au Mexique, en Europe, en Asie et en Australie. Mais aucune date n'était jusqu'ici prévu au Canada, au grand dam des "Swifties" canadiens, les fans de l'artiste.

Pas de concert au Canada depuis 2018

Le Premier ministre s'est donc fait leur avocat. Justin Trudeau s'est directement adressé à Taylor Swift dans un tweet reprenant les paroles de ses chansons et devenu viral en quelques heures début juillet. "C'est moi, salut. Je connais des endroits au Canada qui rêveraient de vous accueillir. Alors, ne faites pas de cet été un autre été cruel. Nous espérons vous voir bientôt", avait-il écrit, en référence à la chanson Cruel Summer.

En juin, un député conservateur, membre de l'opposition, avait déploré le manque de considération de la chanteuse pour le Canada et déposé ce qu'il a appelé un "grief officiel" au parlement, l'implorant d'ajouter quelques dates dans le pays. Jeudi, la décision de Taylor Swift de venir à Toronto faisait la Une des médias canadiens. Le dernier concert de la chanteuse au Canada remonte à 2018.