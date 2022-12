Taylor Swift : pourquoi le chaos autour la vente des billets de sa tournée 2023 questionne le monopole de Ticketmaster

Les fans de la star américaine mécontents ont porté l'affaire devant les tribunaux. Ils mettent au jour une situation monopolistique dans le secteur de la billetterie aux Etats-Unis, dénoncée depuis plusieurs années.

La vente chaotique des billets de la prochaine tournée de la star américaine Taylor Swift, Eras (époques)", sur le site Ticketmaster aux Etats-Unis est en train de devenir un cas d'école à cause de ses implications judiciaires et économiques. Les fans de l'artiste, baptisés "Swifties", sont mécontents et certains ont finalement porté l'affaire devant la justice, a rapporté le magazine Rolling Stone (lien en anglais) .

Défaillance du système

Quand la prévente en ligne s'ouvre le 15 novembre, rappelle Associated Press (lien en anglais), des millions de personnes tentent d'acheter des places pour la tournée, très attendue, qui démarre le 18 mars 2023. Le lendemain, jeudi 16 novembre, la billetterie annule la vente générale prévue pour le jour suivant, évoquant un nombre insuffisant de tickets.

"La demande de billets pour la tournée de Taylor a battu des records et certaines parties de notre site web sont tombés en panne (The Demand for Tickets to Taylor’s Tour broke Records – and Parts of our Website)", a admis Ticketmaster en employant un jeu de mots avec "broke" (cassé). L'entreprise a ainsi présenté des excuses tout en se justifiant.

Plus de 2 millions de billets ont été vendus ce jour-là, a indiqué Ticketmaster (lien en anglais), "le plus grand nombre de billets jamais vendus pour un artiste en une seule journée". Outre les fans, le site aurait été pris d'assaut, notamment par des bots, des systèmes automatisés, et reçu ainsi 3,5 milliards de requêtes. Résultat : beaucoup de Swifties se sont retrouvés sans ticket et face à des revendeurs qui ont commencé à proposer des places à des prix exorbitants.

Tous en colère !

Par conséquent, vingt-six fans, originaires de 13 Etats, ont déposé plainte contre Ticketmaster le 2 décembre 2022 à Los Angeles, en Californie. Dans un article publié le 6 décembre, le média américain NPR indiquait que la liste des plaignants, qui avait déjà doublé, devrait se rallonger. "Près de 400 personnes ont manifesté leur intérêt à se joindre à l'affaire depuis que la plainte a été déposée", a confié Jennifer Kinder, l'une des avocates des plaignants, et elle s'attend "à ce que l'intérêt continue de croître".

D'après Rolling Stone, ces fans de Taylor Swift "accusent Live Nation Entertainment, Inc, −la société mère de Ticketmaster−, de fraude, de fixation des prix, de violation de la loi antitrust et de 'fausse déclaration intentionnelle'. Ticketmaster aurait ainsi "violé la loi californienne sur la concurrence déloyale lors de sa prévente aux 'fans certifiés' [système, qui selon l'opérateur, est censé garantir que les billets ne sont pas vendus à des robots ou à des revendeurs] les 15 et 16 novembre [la durée de l'opération]."

Entre pannes et bugs, "des millions de fans ont attendu jusqu'à huit heures et n'ont pas pu acheter de billets", précise la plainte obtenue par Rolling Stone. Ticketmaster aurait ainsi "intentionnellement et délibérément induit en erreur les acheteurs de billets en permettant aux revendeurs et aux robots d'accéder à la prévente des TaylorSwiftTix", à savoir les fans certifiés de la star.

Juges et politiques de la partie

En écho à la colère de ses fans, Taylor Swift a posté le 17 novembre une story sur Instagram (lien en anglais) pour exprimer son mécontentement. "C'est vraiment formidable que 2,4 millions de personnes aient pu obtenir des billets, mais ça me met hors de moi que beaucoup d'entre elles aient l'impression d'avoir vécu un cauchemar pour les avoir", a-t-elle déclaré.

Cependant, l'affaire n'a pas mobilisé que Taylor Swift et ses fans. Juges et politiques sont montés au créneau et ont encouragé les personnes pénalisées à poursuivre Ticketmaster en justice. "Trouble, Trouble, Trouble", a twitté,17 novembre, le procureur général de Pennsylvanie Josh Shapiro, en référence à une chanson de Taylor Swift.

Trouble, trouble, trouble



Having trouble using Ticketmaster? Pennsylvanians experiencing problems using the site should submit a complaint to my office: https://t.co/ZMqsSY0N2I — AG Josh Shapiro (@PAAttorneyGen) November 17, 2022

A l'instar de celui de la Pennsylvanie, d'autres procureurs généraux d'Etat ont annoncé des enquêtes. De même, l'élue démocrate Alexandria Ocasio-Cortez, alias AOC, a encouragé les Swifties à déposer plainte et à se manifester auprès du ministère américain de la Justice. Dans un entretien donné à Rolling Stone (lien en anglais), Alexandria Ocasio-Cortez rappelle le combat qu'elle mène pour casser les monopoles et souligne que la fusion des entreprises Ticketmaster et Live Nation en 2010, à l'origine de Live Nation Entertainment dont le monopole est aujourd'hui remis en cause, n'aurait pas dû être autorisée.

"Les artistes peuvent certainement jouer un rôle (...) en faisant pression sur les principaux acteurs de l'industrie pour qu'elle soit plus équitable pour les artistes et les fans. Je pense que le démantèlement de la fusion peut aider les artistes à exercer ce pouvoir encore davantage", plaide la plus jeune élue du Congrès américain.

Un position dominante avérée

Plusieurs sénateurs partagent l'avis de Alexandria Ocasio-Cortez. A l'instar du démocrate Richard Blumenthal qui, dans un tweet, a fait savoir qu'il souhaitait que le département de la Justice se penche sur le cas de Live Nation Entertainment. Un souhait devenu réalité car, selon une information publiée par le New York Times mi-novembre, une enquête anti-trust a été lancée par le ministère.

La position dominante de Ticketmaster dans le secteur de la vente des billets fait de nouveau l'objet de toutes les attentions. Les sénateurs Amy Klobuchar et Mike Lee ont annoncé la tenue d'une audition au Sénat dont le but sera d'examiner "le manque de concurrence dans le secteur de la billetterie". "Les frais élevés, les perturbations du site et les annulations que les clients ont subis montrent que la position dominante de Ticketmaster sur le marché signifie que l'entreprise ne fait l'objet d'aucune pression pour innover et s'améliorer continuellement", justifie la démocrate Amy Klobuchar dans un communiqué (lien en anglais).

A ce rythme, Taylor Swift qui a déjà marqué l'histoire de la musique américaine avec son dernier opus Midnights dont dix chansons ont occupé les premières places du classement Billboard Hot 100, pourrait être à l'origine de la fin d'une situation monopolistique dans le domaine de la billetterie. "Le monopole de Ticketmaster vs les fans de Taylor Swift", résumait ainsi, il y a quelques jours, le site d'investigation américain Lever.