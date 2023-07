Taylor Swift devient l'artiste féminine ayant classé le plus d'albums numéro 1 des ventes aux Etats-Unis

Le record absolu est détenu par Prince (19 albums). L'artiste l'a établi en mai 2016, peu de temps après sa mort.

Taylor Swift détrône Barbra Streisand. Avec la sortie de son dernier album Speak Now (Taylor's Version), la superstar de la pop américaine est devenue, lundi 17 juillet, l'artiste féminine ayant le plus grand nombre d'albums numéro 1 des ventes aux Etats-Unis, juste devant l'interprète de Woman in Love.

Au total, la chanteuse de 33 ans a placé 12 albums en tête du Billboard 200, le classement de référence aux Etats-Unis établi par le magazine musical du même nom. Elle est aussi "la première femme et la première artiste solo vivante" à avoir 11 disques simultanément dans les 200 premiers de ce classement depuis août 1963, d'après Billboard.

Le record absolu est détenu par Prince (19 albums). L'artiste l'a établi en mai 2016, peu de temps après sa mort.

Taylor Swift réalise cette performance avec une version réenregistrée de son troisième album, Speak Now, sorti en 2010. Parmi les titres les plus connus de ce disque, Back to December, Mine, The Story of Us. Cette réédition, agrémentée de plusieurs nouveaux titres, survient après que la chanteuse a porté sur la place publique son combat pour récupérer la propriété des enregistrements de ses six premiers albums après le rachat de son ancienne maison de disques.

Trois autres nouvelles versions attendues

Pour ce faire, elle a tout simplement décidé de réenregistrer de nouvelles versions : après les disques Fearless (Taylor's Version) et Red (Taylor's Version), Speak Now (Taylor's Version) est le troisième d'une série de six. La version originale figure d'ailleurs toujours dans le Billboard 200.

La star a l'habitude des records. En octobre 2022, après la sortie de son album Midnights, elle était parvenue à placer dix de ses nouvelles chansons aux dix premières places du Billboard Hot 100. Une première depuis le lancement du classement.

Avec Speak Now (Taylor's Version) en tête du Billboard 200, l'interprète de Blank Space a six albums dans le top 20. Par ailleurs, neuf figurent dans le top 40 et dix dans le top 100.