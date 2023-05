États-Unis : le business très rentable des bals de promo

C'est une tradition américaine qui peut paraître un peu désuète : le bal de promo. À la fin du lycée, les élèves se retrouvent pour une fête en costume et robes de princesses. Les parents sont prêts à dépenser des fortunes, au prix de sacrifices, pour que leur enfant passe une soirée de rêve.

Ils ont 17 et 18 ans, viennent de finir leur lycée, et assistent à l’une des fêtes les plus importantes aux États-Unis : le bal de promotion. Pour un petit groupe d’amis, c’est un moment à ne manquer pour rien au monde. "C’est 12 ans de notre vie qui se terminent. Donc c’est une façon de célébrer ça et de s’amuser", commente l’un d’eux. Pour fêter les élèves, l’école a recréé un casino dans la salle principale et prévu un DJ, des cadeaux et un bar à bonbons. La fête est financée par l’établissement, et les billets vendus 35 dollars.

Un marché pour des centaines d’entreprises

"On se met nous-mêmes la pression pour que ce soit le plus grandiose possible", confie Bonita Ellison, parent d’élève et membre du comité d’organisation de la Washington International School. Des millions de parents américains souhaitent offrir le meilleur bal de promo à leurs enfants.

Limousine, tenue de soirée ou bijoux, le marché est immense pour des centaines d’entreprises. Nikki White, mère de famille célibataire, accompagne sa fille choisir sa tenue. Entre la coiffure, le maquillage et les bijoux, elle dépensera au total 1 000 dollars pour sa fille, et autant pour son fils. Elle a dû prendre un deuxième travail par leur offrir ce bal de promotion. La responsable du magasin, Loyda Rios, indique de son côté faire "70% de [son] chiffre d’affaires en deux mois" durant la période des bals de promo.