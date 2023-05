Consommation : le panier du 20 Heures enregistre sa première baisse depuis plus d’un an

Pour la première fois depuis un an, les prix commencent à baisser dans les supermarchés. Le panier du 20 Heures est moins cher en mai qu’en avril.

Faire les courses a coûté un peu moins cher au mois de mai qu’au mois d’avril 2023, une première depuis plus d’un an. Le panier du 20 Heures continue d’afficher un prix plus élevé sur 12 mois : + 16 % en moyenne. Mais au mois de mai, le ticket total a diminué par rapport au mois d’avril. Certains produits, parmi ceux qui avaient le plus augmenté, amorcent enfin un repli, comme le steak haché surgelé, ou l’huile d’olive.

Les œufs ont baissé de 2,7 points

La baisse est toutefois trop timide pour de nombreux consommateurs. "Les choses ont encore augmenté. Un paquet d’œufs que je prenais à 3 euros et quelques, il est à 5 euros", déplore un père de famille. Les œufs premier prix ont pourtant légèrement baissé, sur un mois, de - 2,7 points. Les marques distributeurs sont principalement concernées par les baisses.